Rubirosa y Alcalá recuperan el legado de Andrés do Barro

El legado musical de Andrés do Barro volverá a cobrar vida este viernes 24, en Vilanova de Arousa. El Xardín Umbrío acogerá a las 21.00 horas el espectáculo «Deitado na area, unha ollada íntima sobre Andrés do Barro», protagonizado por Carolina Rubirosa y Xavier Alcalá.

El recital forma parte de «FalaRedes», el programa de dinamización lingüística impulsado por la Secretaría Xeral da Lingua para fomentar el uso y la valoración social del gallego mediante actividades culturales, musicales y de ocio.

Rubirosa y Alcalá propondrán un recorrido por la obra del artista ferrolano y por el contexto histórico, social y cultural en el que nacieron sus canciones y la denominada Nova Canción Galega. La cantante incorporará nuevas sonoridades a un repertorio que marcó una época, mientras Alcalá aportará su visión personal sobre el músico. El escritor es autor de canciones tan emblemáticas como «Teño saudade» o «Fogar de Breogán».

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La propuesta pretende acercar a las generaciones más jóvenes la figura de Andrés do Barro y ofrecer una lectura renovada a quienes vivieron su ascenso hasta el número uno de las listas estatales cantando en gallego.