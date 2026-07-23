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Música en gallego

Rubirosa y Alcalá recuperan el legado de Andrés do Barro

El Xardín Umbrío de Vilanova acoge este viernes (21.00 horas) un recital incluido en el programa lingüístico «FalaRedes»

La cantante grovense Carolina Rubirosa.

La cantante grovense Carolina Rubirosa. / RAFA VAZQUEZ

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Diego Doval

Vilanova

El legado musical de Andrés do Barro volverá a cobrar vida este viernes 24, en Vilanova de Arousa. El Xardín Umbrío acogerá a las 21.00 horas el espectáculo «Deitado na area, unha ollada íntima sobre Andrés do Barro», protagonizado por Carolina Rubirosa y Xavier Alcalá.

El recital forma parte de «FalaRedes», el programa de dinamización lingüística impulsado por la Secretaría Xeral da Lingua para fomentar el uso y la valoración social del gallego mediante actividades culturales, musicales y de ocio.

Rubirosa y Alcalá propondrán un recorrido por la obra del artista ferrolano y por el contexto histórico, social y cultural en el que nacieron sus canciones y la denominada Nova Canción Galega. La cantante incorporará nuevas sonoridades a un repertorio que marcó una época, mientras Alcalá aportará su visión personal sobre el músico. El escritor es autor de canciones tan emblemáticas como «Teño saudade» o «Fogar de Breogán».

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La propuesta pretende acercar a las generaciones más jóvenes la figura de Andrés do Barro y ofrecer una lectura renovada a quienes vivieron su ascenso hasta el número uno de las listas estatales cantando en gallego.

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