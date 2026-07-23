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Política municipal

El PP critica la tardía contratación de la brigada forestal

Ana Granja considera que la selección del personal debería haberse convocado durante los meses de abril o mayo

El grupo popular durante una sesión plenaria.

El grupo popular durante una sesión plenaria. / Noe Parga

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Diego Doval

Vilagarcía

El PP de Vilagarcía criticó que el Concello haya convocado para este viernes 24, la selección del personal que integrará la brigada de prevención y extinción de incendios forestales. La portavoz popular, Ana Granja, considera que iniciar el proceso durante la última semana de julio y con apenas tres días de antelación evidencia la «falta de planificación» del gobierno de Alberto Varela.

Los populares sostienen que la contratación debería haberse tramitado en abril o mayo para que el servicio estuviese plenamente operativo durante los meses de mayor riesgo. Granja también recordó que su grupo solicitó a principios de mayo la adhesión municipal al convenio con la empresa pública Seaga. Aunque el Concello terminó incorporándose, el PP considera que lo hizo «tarde y mal».

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La formación reclama conocer el plan de trabajo de la brigada, las zonas que serán prioritarias y el estado de los desbroces en fincas privadas y pistas municipales. «La prevención de incendios no se puede resolver de un día para otro a finales de julio», advirtió Granja. El PP propone que, en próximos ejercicios, la tramitación se incluya en el calendario municipal al inicio del segundo trimestre.

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