El PP critica la tardía contratación de la brigada forestal

El PP de Vilagarcía criticó que el Concello haya convocado para este viernes 24, la selección del personal que integrará la brigada de prevención y extinción de incendios forestales. La portavoz popular, Ana Granja, considera que iniciar el proceso durante la última semana de julio y con apenas tres días de antelación evidencia la «falta de planificación» del gobierno de Alberto Varela.

Los populares sostienen que la contratación debería haberse tramitado en abril o mayo para que el servicio estuviese plenamente operativo durante los meses de mayor riesgo. Granja también recordó que su grupo solicitó a principios de mayo la adhesión municipal al convenio con la empresa pública Seaga. Aunque el Concello terminó incorporándose, el PP considera que lo hizo «tarde y mal».

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La formación reclama conocer el plan de trabajo de la brigada, las zonas que serán prioritarias y el estado de los desbroces en fincas privadas y pistas municipales. «La prevención de incendios no se puede resolver de un día para otro a finales de julio», advirtió Granja. El PP propone que, en próximos ejercicios, la tramitación se incluya en el calendario municipal al inicio del segundo trimestre.