Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio Villa de PitanxoEntrevista a ZapateroPescanova abandona cría pulpoYolanda Díaz OITBebé Mundial VigoSuplemento pareja alquiler VigoSin fumar en Cíes y Ons
instagramlinkedin

Reconocimiento vecinal

El parque de O Piñeiriño llevará el nombre de «As Cacharolas»

El pleno debatirá el día 30 una propuesta del alcalde que recoge la petición formulada por la asociación vecinal Breogán

El parque de O Piñeiriño es una zona muy frecuentada por los vecimos del barrio.

El parque de O Piñeiriño es una zona muy frecuentada por los vecimos del barrio. / Iñaki Abella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diego Doval

Vilagarcía

El parque público de O Piñeiriño pasará a denominarse «As Cacharolas» como homenaje a Carmen Búa Franco, a su hija y al movimiento vecinal que contribuyó a transformar esta urbanización vilagarciana. La propuesta, promovida por el alcalde, Alberto Varela, será debatida en el pleno del próximo jueves 30 y cuenta de antemano con un amplio respaldo político.

La iniciativa responde a una petición realizada por la asociación vecinal durante el homenaje celebrado el pasado mes de mayo a Carmen Búa, conocida como «A Cacharola». Ella y su hija lideraron desde los años ochenta la recuperación y organización de las fiestas de San Xoán, que terminaron convirtiéndose en un referente dentro y fuera de Vilagarcía.

El Concello considera que aquella labor ayudó a fortalecer el sentimiento de comunidad en uno de los barrios más poblados del municipio. La nueva denominación pretende reconocer también a toda una generación de vecinos que trabajó de forma altruista para construir un entorno «más unido, participativo y solidario».

Noticias relacionadas

La propuesta recoge así el orgullo de una comunidad que convirtió O Piñeiriño, según su propia expresión, en «el mejor barrio del mundo».

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents