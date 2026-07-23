Reconocimiento vecinal
El parque de O Piñeiriño llevará el nombre de «As Cacharolas»
El pleno debatirá el día 30 una propuesta del alcalde que recoge la petición formulada por la asociación vecinal Breogán
El parque público de O Piñeiriño pasará a denominarse «As Cacharolas» como homenaje a Carmen Búa Franco, a su hija y al movimiento vecinal que contribuyó a transformar esta urbanización vilagarciana. La propuesta, promovida por el alcalde, Alberto Varela, será debatida en el pleno del próximo jueves 30 y cuenta de antemano con un amplio respaldo político.
La iniciativa responde a una petición realizada por la asociación vecinal durante el homenaje celebrado el pasado mes de mayo a Carmen Búa, conocida como «A Cacharola». Ella y su hija lideraron desde los años ochenta la recuperación y organización de las fiestas de San Xoán, que terminaron convirtiéndose en un referente dentro y fuera de Vilagarcía.
El Concello considera que aquella labor ayudó a fortalecer el sentimiento de comunidad en uno de los barrios más poblados del municipio. La nueva denominación pretende reconocer también a toda una generación de vecinos que trabajó de forma altruista para construir un entorno «más unido, participativo y solidario».
La propuesta recoge así el orgullo de una comunidad que convirtió O Piñeiriño, según su propia expresión, en «el mejor barrio del mundo».
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