O Grove afronta los últimos trámites para la millonaria reforma de la calle Luis A. Mestre

Si todo marcha según lo previsto, y no hay razón para que no sea así, la Corporación municipal de O Grove aprobará el lunes, en sesión plenaria de carácter ordinario, el expediente de contratación de las obras de «Humanización y puesta en valor de la calle Luis Antonio Mesrtre desde Borreiros a la Rúa da Praza».

Esto es tanto como decir que los munícipes darán un paso decisivo para hacer realidad una mejora con la que O Grove sueña desde hace años, la cual permitirá adecentar y transformar el principal acceso rodado al centro de la villa.

Se hará con apoyo de la Diputación de Pontevedra (que aporta 900.000 euros) y, sobre todo, con la firme implicación de la Xunta de Galicia (entrega 1,7 millones al Concello), a la que perteneció este tramo de la carretera PO-316 (la que avanza desde A Lanzada a través del barrio de Ardia) transferido a la Administración local para lograr la ansiada avenida que, prácticamente, unirá de una vez por todas la de Xoán XXIII con la zona portuaria de O Corgo.

Desglose de la inversión prevista. / FdV

El hecho de tratarse de un proyecto con casi 3 millones de euros de presupuesto obliga a tratar desde el pleno el procedimiento administrativo de contratación, con la intención de que, una vez aprobadas las bases de licitación se abre un periodo de 26 días para que las empresas interesadas presenten sus ofertas.

Así lo anuncia el alcalde meco, José Cacabelos, verdadero artífice de esta mejora, toda vez que la ha convertido en una de sus grandes reivindicaciones de sus diferentes mandatos.

Se refiere a ello antes de explicar que «a finales de agosto podríamos tener ya la opción de contratar a la empresa que se ocupará de la obra para así comenzarla en torno a la última semana de septiembre, empezando las obras, si técnicamente es posible, desde la Praza de Arriba hasta el cruce con Avenida de Portugal, dejando para una segunda fase la actuación desde esa intersección hasta el Alto de Borreiros».

Esto supone que los primeros trabajos van a desarrollarse en plena Festa do Marisco, de ahí que se estén buscando fórmulas «para facilitar el acceso a O Corgo y el recinto festivo, toda vez que estamos hablando de una reforma integral que, inevitablemente, va a generar ciertas complicaciones en cuanto a movilidad, pues no debemos olvidar que se trata de una arteria de circulación fundamental», remarca Cacabelos.

Uno de los elementos más destacados del proyecto de transformación de la calle de Luis Antonio Mestre es la integración en el mismo de la Praza da Fonte do Galo. Un espacio de tintes históricos situado al lado de la afamada Torre de Escuredo que está llamado a integrarse de lleno en la humanizada avenida resultante, con la firme intención de revitalizar la actividad comercial en su entorno y mejorar la calidad de vida de los allí residentes. / FdV

De ahí que remarque la importancia de dividir la obra en dos fases, porque «acometer todo de golpe sería un caos», ya que por esta vía circulan una media de casi 12.000 vehículos al día, elevándose a 30.000 en verano.

En cualquier caso, no se baraja un aplazamiento del inicio de las obras hasta la segunda quincena de octubre, una vez superada la Festa do Marisco, porque «es necesario empezar los trabajos de forma inmediata, dado que al tratarse de un proyecto subvencionado por dos administraciones públicas y hay unos plazos de obligado cumplimiento que debemos respetar».

Es consciente el regidor de que las molestias serán inevitables, especialmente durante el multitudinario evento gastronómico de la primera quincena de octubre, pero confía en que el impacto sea «el mínimo posible», destacando que el acceso principal al centro será a través de las avenidas del Teniente Domínguez (la carretera que lleva al puente de la isla de A Toxa) y de Beiramar.

Alfonso Rueda en O Grove: una visita con mucha chicha política / Noé Parga

Al igual que apunta que «ya se mantuvieron contactos con empresas de transporte para organizar el paso de camiones porque la gran mayoría del tráfico pesado que acude a Porto Meloxo y Virxe das Mareas circula por la avenida de Luis Antonio Mestre».

No está de más recordar que entre las principales actuaciones previstas figura la creación de una plataforma única de uso compartido que priorice la seguridad de los peatones, la instalación de reductores de velocidad, la habilitación de nuevas zonas verdes y áreas de estacionamiento, así como la renovación de servicios urbanos básicos como el saneamiento, el abastecimiento de agua y la iluminación pública.

Creen en la Xunta que al tratarse de la principal puerta de entrada a O Grove, la actuación también tendrá un impacto positivo en el sector turístico, hostelero y comercial, contribuyendo a crear un entorno más accesible, moderno y atractivo para residentes y visitantes.

Plano con el tramo cedido. / FdV

Cacabelos, por su parte, destaca que este proyecto «totalmente accesible que va a dejar la avenida en plataforma, dando prioridad a las personas frente a los vehículos», supone «una transformación que hará historia y marcará el futuro de nuestro pueblo, cambiando la concepción de O Grove, su estructuración vial y su imagen».

Así lo cree el alcalde, José Antonio Cacabelos Rico, convencido de que una calle ahora con aceras «estrechas e inaccesibles», aparcamiento «caótico», espacios públicos «desordenados», mobiliario urbano «obsoleto», cableado eléctrico que «degrada el paisaje» y redes de saneamiento y abastecimiento con más de 40 años de antigüedad, pasará a convertirse en «una avenida moderna, accesible, humanizada y bella».

Una plataforma única con una franja de servicios, aparcamiento y zonas verdes entre Borreiros y el cruce con la avenida de Portugal, dando máxima prioridad a los peatones entre esa intersección y la calle de Castelao mediante el estrechamiento de los carriles a 2,80 metros y la integración de la Fonte do Galo.

De ahí que la memoria técnica del proyecto determine que esta obra «no solo servirá para conservar el patrimonio, sino también para realzarlo, expandiéndose la plaza hasta las fachadas de los edificios, encajando los carriles entre la vegetación e integrando tanto el crucero como los plátanos centenarios existente en un contorno digno de su historia».

Paralelamente, y ante las dudas surgidas, el alcalde ya dejó claro en su momento que «se mantendrá el doble sentido de circulación, con aceras amplias –un mínimo de 1,80 metros–, nuevo alumbrado, una franja de servicio de 2,40 metros de ancho en la que integrar mobiliario, zonas verdes y contenedores subterráneos, un pavimento en la Praza de Arriba y la Fonte do Galo a base de granito y, lo más importante, canalizaciones de todos los servicios completamente renovadas».