Intervención con animales
«Nanuk» y «Everest», los peludos que enseñan a los niños de Cambados
El Concello de Cambados ofrece un nuevo programa de intervención con animales en el que participan siete niños que, gracias a «Nanuk» y «Everest», están desarrollando habilidades sociales y educativas
Cambados ofreció una nueva sesión de intervención asistida para menores con animales de la mano de Cocan.
Se trata de un programa multidisciplinar con actividades adaptadas a las necesidades de cada grupo y enfocadas a favorecer, entre otras cuestiones, el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, psicomotrices y comunicativas de los participantes, según explicó la concejala de Servizos Sociais, Regina Núñez. Aún quedan once sesiones hasta el mes de diciembre y hay una plaza libre para esta actividad, que es gratuita.
Una de las componentes de esta empresa especializada, Cristina Rial, explicó que entre los beneficios del empleo de animales para abordar diferentes cuestiones están que su presencia «genera un entorno de calma y distensión. Ellos nunca te van a juzgar, no corrigen ni generan presión, les da igual si eres alto, bajo, si lees bien, mal… Así que los niños son capaces de expresarse mejor, de decir lo que sienten y se concentran más. Se genera un entorno seguro que favorece la confianza y aumenta la motivación».
Detalló que trabajan diferentes aspectos a nivel académico y de psicomotricidad, «pero sobre todo a nivel emocional y también para que sepan relacionarse con los perros, como prevención de mordidas, por ejemplo, y en educación en valores».
Durante las sesiones impartidas realizaron juegos de agility y también un rato de dinamización de la lectura, atendiendo a la petición expresa de una madre de los siete niños participantes, y los resultados fueron visibles desde el primer momento. Según Rial, «nos contó que no se podía creer lo que estaba viendo. Si bien en casa todo eran llantos y quejas para leer una frase, aquí leyó todo el rato y hasta textos largos».
Cocan tiene un equipo humano multidisciplinar y otro peludo con animales con diferentes personalidades y, de hecho, son elegidos en función del público y la actividad a realizar, ya que trabajan con todo tipo de colectivos, incluyendo personas mayores. Ya realizaron una experiencia así en Cambados porque estas jornadas se corresponden a una segunda edición del programa puesto en marcha por Servizos Sociais.
El Concello decidió reeditarlo «tras los fantásticos resultados y la fabulosa acogida por parte de las familias y los propios niños», explicó el alcalde, Samuel Lago.
En esta ocasión, fueron «Nanuk» y «Everest» los que hicieron pasar un gran rato a estos pequeños cambadeses.
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