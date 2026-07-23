El muro de contención del Parque Valdés Bermejo, casi a punto seis años después

El Parque Enrique Valdés Bermejo, conocido como O Castriño y situado en el corazón de Vilagarcía de Arousa, está a punto de ser reabierto en su totalidad. Y todo porque, ahora sí, parece que pronto van a finalizar las obras iniciadas en verano de 2025 para, con un desembolso de unos 251.000 euros, proceder a la construcción de un gran muro de contención, mediante el que corregir un importante y peligroso corrimiento de tierras registrado hace ya seis años.

Aquel suceso obligó a prohibir el paso por uno de los senderos existentes en esta rica zona verde de la ciudad, y las complicaciones administrativas surgidas a posteriori hicieron que las prohibiciones se extendieran durante un lustro, instalándose vallas y cintas plásticas para evitar el paso de peatones. Aunque muchos nunca respetaron tales elementos, ya casi desaparecidos por completo.

El muro sujeta una pasarela situada a gran altura. / M. Méndez

El pasado verano todo parecía indicar que las cosas cambiarían pronto, pues fue cuando comenzaron las obras para levantar ese muro de piedra y sus escaleras.

Estaba previsto que concluyeran en diciembre, pero se paralizaron y quedaron a medio hacer durante meses, tanto a causa del tren de borrascas que en invierno azotó la comarca como a consecuencia de los reparos puestos, una vez más, por Patrimonio, al tratarse de una zona especialmente sensible, dada la riqueza arqueológica existente en el parque.

Retomada hace un par de semanas, la construcción del muro de contención está nuevamente en marcha, por lo que, seis años después, el paseo por el popular parque de O Castriño volverá a ser seguro.

El muro de contención está prácticamente terminado. / M. Méndez

Explican los operarios que quizás la semana que viene quede completamente finiquitado el citado muro, por lo que solo restará acondicionar el terreno de la parcela y colocar las barandillas de protección, puesto que el sendero que soporta la nueva estructura y avanza por el parque hacia el yacimiento Castro de Alobre se encuentra a una considerable altura.

Cabe recordar que entre 2020 y 2021 la pandemia por el covid condicionó muchas de las inversiones públicas a realizar en Vilagarcía, y la reposición del muro de O Castriño fue una de ellas.

Fue en 2022 cuando se contrató un estudio geotécnico para evaluar el estado real del terreno, que además se estuvo dejando reposar y asentar para que se recuperara de los temporales registrado dos años antes.

Los trabajos que se llevan a cabo en O Castriño, ayer. / M. Méndez

Ya en 2023 se completó el proyecto de ejecución y entremedias se recabaron los informes sectoriales de Patrimonio. Y en 2024 Ravella incluyó esta obra en un préstamo solicitado para realizar diversas intervenciones en la localidad, procediendo a principios de 2025 a contratar el control arqueológico de la intervención antes de, en mayo de aquel mismo año, licitar la obra, que fue adjudicada en julio.

En resumen, que un año después de aquella contratación, y transcurridos seis desde que las intensas lluvias derrumbaran el original, el muro de O Castriño parece más cerca que nunca.