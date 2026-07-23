Una modificación de crédito activa seis inversiones en Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía movilizará cerca de 291.000 euros para ejecutar seis inversiones, entre las que sobresalen la creación del segundo aparcamiento disuasorio de Os Duráns y la prolongación de los faroles escultóricos del paseo marítimo hasta el puerto de Carril. La modificación de créditos, informada favorablemente por la Intervención municipal, será debatida en el pleno de la próxima semana.

Los fondos proceden de remanentes de actuaciones ya finalizadas y de inversiones o compras que, por diferentes motivos, no llegaron a materializarse. El gobierno local redistribuirá ahora ese dinero para financiar proyectos en materia de movilidad, saneamiento, seguridad y mejora de espacios públicos.

Una partida de 41.000 euros permitirá acondicionar una parcela de 4.500 metros cuadrados situada junto a la calle Aquilino Iglesia, en Os Duráns. El terreno se incorporará a la red municipal «Vaicar!» con 120 nuevas plazas gratuitas. Los trabajos serán asumidos por el Servizo Municipal de Obras, siguiendo el modelo empleado en el solar del Liceo Marítimo. La intervención coincidirá con la mejora de la accesibilidad de la calle, presupuestada en otros 135.000 euros y financiada mediante el plan +Provincia de la Deputación.

Otros 60.000 euros se dedicarán a actuaciones en la red general de saneamiento. La prioridad serán las reparaciones acometidas por vía de urgencia en la calle Faxilde, en Sobrán, después de las roturas y los vertidos registrados durante las últimas semanas. A esta cantidad se suman 39.890 euros para renovar la canalización de aguas residuales en Veiga de Abaixo. La necesidad de intervenir fue detectada durante las obras realizadas en el entorno de la fuente y el lavadero de Vilaboa. El proyecto ya está redactado y únicamente carecía de financiación.

La partida más elevada, de 75.000 euros, servirá para comprar un nuevo furgón de atestados para la Policía Local. El vehículo actual acumula una considerable antigüedad y el Concello considera que su sustitución resulta «inmediata».

La modificación reserva también 26.000 euros para renovar el pavimento exterior de la plaza de abastos de Vilaxoán, entre la calle Avelina Nogueira y el parque de Dona Concha. Las actuales baldosas y superficies de cemento serán reemplazadas por losas de granito, dando continuidad a la remodelación de Bouza de Abaixo.

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Los 49.000 euros restantes financiarán la tercera fase de las luminarias escultóricas del paseo marítimo. La actuación extenderá los nuevos faroles hasta el puerto de Carril y completará las dos primeras fases ejecutadas con fondos europeos.