Medio Rural amplía el plazo para avanzar en la reestructuración parcelaria de Valga

El Concello de Valga anuncia a sus vecinos que la Consellería do Medio Rural ha decidido ampliar el calendario de atención al público en el local social de Vilares para resolver las dudas y consultas que necesiten plantear los propietarios de terrenos afectados por el proceso de reestructuración parcelaria de la parroquia de San Miguel.

De este modo, los interesados podrán reunirse con los técnicos el próximo día 31 y el 7 de agosto, en ambos casos en horario de 10.00 a 13.00 horas. A lo que se suma la posibilidad de contactar con el personal da empresa Enseros, contratada para la realización de este proyecto de ordenación de tierras, a través del número de teléfono 981 536 386, en este caso de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas.

La reestructuración se lleva a cabo en los lugares de Martores, Vilares, Laceiras y Raxoi, donde los propietarios de parcelas afrontan la fase denominada Encuesta de Bases, en la que cada propietario recibe por correo un documento con la relación de los predios declarados, incluyendo los datos de superficie y clasificación.

Una de las reuniones sobre la parcelaria de San Miguel. / FdV

En caso de detectar errores, omisiones o cualquier dato que deba ser corregido, podrán presentar alegaciones a través del Registro de la Xunta de Galicia, del propio Concello o mediante la sede electrónica de la administración autonómica hasta el 14 de agosto.

El proceso continuará con la elaboración del plan de usos del suelo y el diseño de una nueva red de caminos, tratando de aprovechar al máximo las pistas existentes y mejorándolas para facilitar la movilidad y el acceso a las explotaciones, antes de proceder a la adjudicación de las nuevas parcelas resultantes.

Hace unas semanas se celebró una reunión sobre este asunto en Valga y salió a relucir que hay todavía un elevado número de parcelas cuyos titulares no han sido identificados.

Una de las reuniones llevadas a cabo. / FdV

Según explicó entonces la jefa del Servicio de Infraestructuras Agrarias, María José Pérez, son aproximadamente el 20% de las parcelas, que representan en torno al 15% de la superficie total incluida en la reestructuración. De ahí que se hiciera un llamamiento a la colaboración vecinal para localizar a los propietarios de tales terrenos.

Procede recordar que el Servicio de Infraestructuras Agrarias de Pontevedra dispone de un registro en el pueden inscribirse personas interesadas en comprar, vender, permutar, arrendar o ceder el uso de parcelas afectadas por el proceso, tratando así de facilitar la gestión de los terrenos.

Para formar parte de esa base de datos es necesario presentar una solicitud de adhesión que autorice a la Administración autonómica a actuar como intermediaria entre las partes, con el fin de favorecer acuerdos que contribuyan a una gestión más eficiente del territorio una vez concluya la reordenación parcelaria.