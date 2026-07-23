Avería
Toda A Illa sufre un corte general de agua por una avería
Una máquina empleada en unas obras en Os Carballos dañó la conducción principal que abastece al municipio | Espina y Delfín ya trabaja en una avería de consideración cuya reparación podría prolongarse durante varias horas
A Illa de Arousa se encuentra sin suministro de agua debido a la rotura de la tubería principal que abastece a todo el municipio. La incidencia se produjo durante la ejecución de unas obras en la zona de Os Carballos, donde una pala empleada en los trabajos alcanzó accidentalmente la conducción y provocó una avería de consideración.
El corte afecta de manera generalizada a las viviendas, establecimientos y servicios de todo el concello. La empresa Espina y Delfín desplazó personal hasta el punto de la rotura y ya trabaja sobre la tubería para tratar de restablecer el abastecimiento en cuanto sea posible. Sin embargo, la magnitud de los daños hace prever que la reparación se prolongará durante varias horas.
El alcalde de A Illa, Luis Arosa, fue el primero en informar de la situación y solicitó paciencia y comprensión a los vecinos ante las molestias que supone una interrupción de estas características. «Los daños causados no son menores. Ya está Espina y Delfín trabajando sobre la tubería, pero necesita su tiempo», explicó el regidor.
Arosa reconoció las importantes consecuencias del corte al extenderse a todo el término municipal. «Sabemos que es una molestia a todos los niveles porque está todo el concello sin agua, pero ahora toca repararlo de la mejor manera», señaló.
Por el momento, no existe una hora concreta para la recuperación del servicio, aunque las primeras estimaciones apuntan a una intervención prolongada. El Concello se comprometió a ofrecer información puntual sobre la evolución de los trabajos y a comunicar cualquier novedad relacionada con el restablecimiento del suministro.
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