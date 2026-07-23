La huelga que dejará sin servicio de basura a Vilanova, Meis y Cambados, en plena Festa do Albariño, sigue adelante

La CIG no quiso entrar a valorar las acusaciones de la Mancomunidade do Salnés por su papel en el conflicto de la basura.

Su responsable, Anxo Lúa, se limitó a insistir en pedirle que «nos reciba para aportar una solución y resolverlo porque si no, van a ser las administraciones locales y la comarcal las responsables del agrandamiento del conflicto».

Así las cosas, se mantiene el calendario de movilizaciones de la plantilla, que viene reclamando a Valoriza la inclusión de mejoras en el nuevo convenio, destacando las de tipo salarial, pues desde la central sindical aseguran que en los últimos años han perdido un 15% de poder adquisitivo.

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Una de las medidas más contundentes es la huelga que van a iniciar mañana viernes a partir de las 21.30 horas, con la entrada del turno de noche, y hasta el 9 de agosto, no descartando ampliarla si no hay nuevos movimientos. Esto dejará sin servicio a Cambados, Meis y Vilanova. El asunto tiene especial relevancia en la primera localidad, pues se producirá en plena Festa do Albariño.