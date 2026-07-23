Diez menores investigados por una ola de actos vandálicos en Cambados que culminó con el incendio de un coche

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Cambados ha investigado a diez menores de entre 14 y 16 años como presuntos autores de varios delitos de daños y robo relacionados con una serie de actos vandálicos cometidos el pasado mes de junio en las instalaciones del Obradoiro de Emprego de la localidad. Las diligencias ya han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Pontevedra.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por el Ayuntamiento de Cambados, que alertó de una sucesión de incidentes registrados en el recinto municipal y que provocaron importantes daños materiales.

El primero de los episodios tuvo lugar el 19 de junio. Según la investigación, los jóvenes accedieron al recinto tras saltar la valla perimetral y forzar una de las puertas de acceso al edificio. Una vez en el interior, causaron numerosos desperfectos en el material informático y se llevaron un teléfono móvil, un teléfono inalámbrico, dos taladros y varios sombreros.

Arde otro coche en Cambados. / Manuel Méndez

Los hechos continuaron pocos días después. Entre el 23 y el 24 de junio, el mismo grupo presuntamente apedreó un vehículo oficial del Ayuntamiento que se encontraba estacionado en el recinto del Obradoiro de Emprego. El ataque provocó la rotura de todos los cristales del turismo y múltiples daños en la carrocería.

La escalada de vandalismo alcanzó su punto más grave durante la noche del 25 de junio, cuando, según la investigación, el vehículo municipal fue incendiado de forma intencionada. El turismo quedó completamente calcinado y las llamas afectaron también a parte de las instalaciones municipales, incrementando los daños ocasionados al patrimonio público.

Las pesquisas desarrolladas por el equipo de Investigación de la Guardia Civil permitieron identificar a los diez presuntos responsables, todos ellos integrantes del mismo grupo de jóvenes. Además, los agentes lograron recuperar parte de los objetos sustraídos durante el primer robo, que ya han sido devueltos al Ayuntamiento de Cambados.

La Guardia Civil también localizó e informó de los hechos a los representantes legales de los menores investigados. Concluidas las actuaciones policiales, las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Pontevedra, que será la encargada de continuar con el procedimiento judicial correspondiente.