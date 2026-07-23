Detienen en Cambados al narcotraficante Ramón Canto Nine, «Moncho Vilaboa»

La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas en Cambados a Ramón Canto Nine, más conocido como Moncho Vilaboa y un viejo conocido de las fuerzas antidroga. De hecho, su arresto se enmarca en una operación internacional por presuntos delitos de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de sustancias, según fuentes conocedoras del caso.

Las mismas indican que también se investiga a otras personas de su entorno en este dispositivo que sigue en curso y que dirige la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) con el apoyo de la Udyco Central.

Las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario, pero ha trascendido el arresto de Moncho Vilaboa, que es natural de A Illa, pero residente en Cambados desde hace muchos años. De hecho, en una época regentó el pub Pilón, uno de los locales más conocidos de la movida nocturna de Cambados.

Canto Nine fue condenado a ocho años de prisión mediante una sentencia ratificada en 2012 por el Tribunal Supremo, quien estimó probado que pertenecía a una importante organización española de narcotraficantes que fue desarticulada en la operación Destello que, según su operador, Greco Galicia, evitó la entrada de cuatro toneladas de cocaína en una embarcación entre las costas de España y Portugal.

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Los arrestados en la operación que se ha desarrollado en las últimas horas en la comarca de O Salnés, que continúa abierta y que tendría ramificaciones internacionales, han sido trasladados a Vigo a la espera de su paso a disposición judicial.