Violencia contra la mujer
Detenido un hombre en Vilagarcía por quebrantar una orden de alejamiento a su expareja
El varón fue detenido de madrugada en la calle Ramón Piñeiro López tras ser identificado por los agentes
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Vilagarcía
La Policía Local de Vilagarcía detuvo en la madrugada de hoy a un hombre por quebrantar la orden de alejamiento que tenía vigente con su expareja sentimental.
Los hechos ocurrieron sobre las 3.45 horas en la calle Ramón Piñeiro López cuando los agentes de patrulla observaron a dos personas en actitud sospechosa.
A raíz de esto les solicitaron sus identificaciones al hombre y a la mujer y comprobaron que el varón tenía activa una orden de alejamiento por varios delitos de violencia de género sobre ella.
Así las cosas, los agentes procedieron al arresto del hombre y lo pusieron a disposición judicial.
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