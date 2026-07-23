Trabajadores de la basura de Cambados, Vilanova y Meis desconvocan la huelga tras un preacuerdo con la concesionaria

Los trabajadores del servicio de basura de Cambados, Vilanova y Meis han desconvocado la huelga tras alcanzar un preacuerdo de convenio con la concesionaria que cubre sus demandas. El definitivo se firmará en septiembre.

Según su representante sindical, Anxo Lúa, de CIG, será por cinco años con una subida salarial total del 23%, lo cual supone un 4,6% anual, aplicable también a los pluses por trabajar en festivos, y en términos de conciliación se pasa de 30 días naturales de vacaciones a 34. Asimismo, se garantiza que la empresa que logre el nuevo contrato, que gestiona la Mancomunidade do Salnés, asuma estas condiciones.

Todo se acordó en una reunión mantenida el jueves con Valoriza e in extremis, pues la huelga se iba iniciar este viernes y durante 17 días, poniendo en aprietos sobre todo a Cambados, pues sería en plena Festa do Albariño.

Noticias relacionadas

Lúa indicó que están «satisfechos» con el preacuerdo porque incluye «los términos que demandaban los trabajadores, sobre todo en cuanto a mejorar su situación salarial ya que, en los últimos 12 años, tuvieron una pérdida de poder adquisitivo del 15%».