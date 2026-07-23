Un camión cisterna alivia la espera por el corte de agua en A Illa

La llegada de un camión cisterna con 25.000 litros de agua potable trata de aliviar las consecuencias del corte general que mantiene sin suministro a A Illa de Arousa. El vehículo se encuentra desde última hora de la tarde en O Campo, donde vecinos y responsables de establecimientos de hostelería pueden recoger el agua necesaria mientras se prolonga la incidencia.

El Concello solicita que el abastecimiento desde la cisterna se realice de manera responsable y se limite a las necesidades básicas, con el objetivo de que el agua disponible pueda llegar al mayor número posible de personas. La avería afecta de forma generalizada a viviendas, negocios y servicios de todo el municipio.

La interrupción se produjo durante la ejecución de unas obras en una propiedad particular situada en la zona de Os Carballos. Una pala utilizada en los trabajos alcanzó accidentalmente la conducción principal que abastece al conjunto de A Illa y provocó daños de consideración.

Los operarios de Espina y Delfín trabajan desde entonces para recomponer la tubería. Aunque a última hora de la tarde ya habían reparado una parte notable de los desperfectos y avanzado en las labores más complejas, la intervención todavía no estaba concluida. El alcalde, Luis Arosa, advirtió de que «todavía queda un tramo importante por reparar».

El regidor señaló que no resulta posible concretar una hora para la recuperación del abastecimiento. «Todavía quedan horas por delante para que se restablezca el servicio normal de agua», explicó. Arosa insistió en que la prioridad es completar adecuadamente una reparación compleja y evitar nuevos problemas en la red.

El alcalde agradeció la paciencia y comprensión tanto de los vecinos como de los visitantes ante las molestias provocadas por un corte que afecta a todo el término municipal. El Concello también reconoció la colaboración y «total disposición» de la empresa concesionaria, a la que agradeció el esfuerzo realizado para resolver la incidencia lo antes posible. La administración local continuará comunicando cualquier avance hasta la completa recuperación del servicio.