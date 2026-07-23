Un segundo premio de Bonoloto deja 60.900 euros en Vilagarcía

Un boleto sellado en la administración de lotería número 4 de Vilagarcía, en San Roque, ha sido premiado con un segundo premio más el complementario en el sorteo de Bonoloto celebrado ayer.

Su propietario se lleva un premio de 60.900 euros por acertar cinco números de la combinación ganadora y el complementario.

Los números de la suerte fueron 35, 34, 2, 23, 47 y 17; el complementario el 36 y el reintegro el 3.

Hubo un afortunado mayor que hizo pleno y se ha llevado casi 3 millones de euros.

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Además de en Vilagarcía, hubo otros dos acertantes de segunda categoría, en Cornellá de Llobregat (Barcelona) y otro se validó por internet.