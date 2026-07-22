La Policía de Vilagarcía denuncia a un local por tener música alta y gente a pesar de estar precintado

La Policía Local de Vilagarcía ha denunciado a un local de ocio nocturno ubicado en el centro por incumplir la orden de cierre que tenía en vigor desde hacía varias semanas

A pesar de estar precintado, el establecimiento estaba funcionando, tenía gente en su interior y la música «a alto volumen», según los agentes.

De hecho, recibieron varias denuncias de los vecinos y fue cuando una patrulla se acercó hasta el lugar, comprobando que se habían saltado la orden de precinto emitida varias semanas atrás por haber «incumplido varios preceptos normativos» y por lo cual no podía tener actividad.

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Siempre según la Policía Local, no puedo realizar su labor inspectora al ser denegada por el titular del local, un hecho que «también se denuncia conforme a la normativa de espectáculos públicos».