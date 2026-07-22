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Ocio nocturno

La Policía de Vilagarcía denuncia a un local por tener música alta y gente a pesar de estar precintado

Según los agentes, el titular del local les denegó la realización de la inspección

Un agente en una imagen de archivo.

Un agente en una imagen de archivo. / Noe Parga

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Lucía Romero

Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía ha denunciado a un local de ocio nocturno ubicado en el centro por incumplir la orden de cierre que tenía en vigor desde hacía varias semanas

A pesar de estar precintado, el establecimiento estaba funcionando, tenía gente en su interior y la música «a alto volumen», según los agentes.

De hecho, recibieron varias denuncias de los vecinos y fue cuando una patrulla se acercó hasta el lugar, comprobando que se habían saltado la orden de precinto emitida varias semanas atrás por haber «incumplido varios preceptos normativos» y por lo cual no podía tener actividad.

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Siempre según la Policía Local, no puedo realizar su labor inspectora al ser denegada por el titular del local, un hecho que «también se denuncia conforme a la normativa de espectáculos públicos».

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