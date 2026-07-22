La obra de saneamiento de Vilagarcía ve el final después de tres años y humanizarán el parking de Fexdega

Parece que la obra de saneamiento de la Xunta en Vilagarcía empieza a ver la luz al final del túnel. Los tanques de tormentas y la mayor parte de los colectores están ejecutados. Solo falta la parte más «delicada», la correspondiente a la perforación del río de O Con y que ahora se promete iniciar en las próximas semanas.

La previsión es que el proyecto en su totalidad esté terminado entre septiembre y octubre, recuperando también el aparcamiento de Fexdega cuya reapertura será con el mismo número de plazas y un aspecto más humano, pues se instalarán jardines y árboles de sombra. De hecho, está pendiente de un acuerdo entre Augas de Galicia y el Concello porque han decidido colaborar para realizar la pavimentación de esta plazoleta y del resto de zonas levantadas durante los tres años de obras en una única actuación, de tal manera que no se causen más trastornos a la ciudadanía y que quede un resultado unificado.

El informe de estado fue aportado ayer durante una visita de, entre otras autoridades, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, al que está siendo ahora el foco principal de este proyecto, la desembocadura de O Con. Además, dieron detalle de la ampliación de la EDAR de Ferrazo, ya contratada.

Proyecto de la EDAR

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, recordó que la adjudicataria, las empresas gallegas Copasa y Pesa Medioambiente, tienen 33 meses, de los cuales tres son para redactar el proyecto constructivo. De hecho, próximamente van a realizar trabajos topográficos y de medición para completar los hechos inicialmente.

El contrato se adjudicó por 24 millones de euros, pero Fernández indicó que la reserva de fondos alcanza los 33 millones para «posibles imprevistos». Cabe recordar que el 80% lo asume la Consellería de Medio Ambiente empleando fondos europeos y el veinte restante, Ravella; seis millones de euros que abonará en diez años a plazos.

En cuanto a la de saneamiento, que suma un retraso de más de un año con respecto a la fecha de finalización prevista, cabe recordar que está financiada íntegramente por Augas con más de 10,3 millones de euros.

Su director indicó que está ejecutada al 90% y que, aunque el resto «pueda parecer mucho, en breve estará terminado», marcando entre octubre y septiembre como fecha límite. Los tanques de tormentas que se han construido en Fexdega y en la plaza, con capacidad para 2.000 y 3.700 metros cúbicos, respectivamente, ya están ejecutados y suponen una solución «paliativa» elegida acorde con la infraestructura de alcantarillado «ya consolidada» con que cuenta la ciudad. Reteniendo las aguas sucias en momentos de mucha lluvia, sustituirá, el actual sistema de alivios, es decir, de vertidos al medio. De hecho, la previsión es reducirlos en un 90%, por lo menos.

La conselleira, el alcalde y el presidente de Augas con un operario en la plataforma para bajar al tanque de tormentas. / Pedro Mina

También está lista la mayor parte de los colectores y ya se ha definición la solución técnica para instalar la tubería que atravesará el río de O Con, lo cual ha supuesto un reto de ingeniería. Según el director de obra, su conexión con el bombeo es lo más delicado y en las próximas semanas empezarán a clavar estacas como paso previo.

Mejorar su aspecto

En cuanto al parking de A Maroma, la concejala de Urbanismo, Paola María, explicó que aprovecharán para darle un cambio a «una plaza muy dura, para que tenga un aspecto mas humano». Así, se hará un encargo a la empresa Tragsa y ambas administraciones colocarán unas jardineras y árboles para dar sombra.

La conselleira de Medio Ambiente destacó que estos proyectos son un «ejemplo» de la ley del ciclo del agua de principio a fin, «empezando por el análisis de la situación, el cambio de colectores, la instalación de tanques, la aplicación de nuevas tecnologías y la ampliación y modernización de la EDAR».

Asimismo destacó el «enorme esfuerzo» inversor de 42 millones de euros para alcanzar la «excelencia» en el tratamiento de aguas residuales y la salubridad de la ría de Arousa que «al final, es de todos», añadió para destacar la colaboración institucional entre Xunta y Ayuntamiento de Vilagarcía, algo que también subrayó el regidor.

Varela explicó que son de esas obras más infravaloradas porque «no se ven, pero son más necesarias que ninguna». De hecho, cree que las autoridades deben hacer «pedagogía» al respecto, pues en el caso de Vilagarcía se pondrá fin a años de problemas por vertidos a OCon y al final, a la ría arousana.

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Son unos trabajos con vistas al futuro, pues entre ambos proyectos, la ciudad queda preparada para los próximos 30 años, aunque los nuevos equipos de bombeo y demás se van a notar en las arcas municipales, aumentando la factura de energía del Concello, es que el encargado de su mantenimiento.