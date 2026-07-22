Indignación en O Grove: «Nos dejan cinco médicos para 40.000 personas»

El Concello de O Grove ha denunciado que la localidad va a estar durante 21 días de agosto con cinco médicos en el centro de salud, una situación que el alcalde, Jose Cacabelos, califica de «insostenible» teniendo en cuenta que este mes «podemos tener una población constante de 40.000 personas», asegura. De hecho, exige a la gerencia del área sanitaria Pontevedra-O Salnés que «ofrezca una solución urgente», augurando «problemas serios en la atención» médica.

Según el regidor, este panorama es producto de varias circunstancias, empezando porque les han trasladado que «de los 31 días de agosto solamente en diez habrá médico para desplazados, es decir, el que atiende a personas de fuera, que no tienen tarjeta aquí. Y tal como son los veranos de los últimos años en O Grove puede haber una población constante de más de 40.000 personas y los fines de semana puede superar las 50.000».

Es más, Cacabelos considera que la cualidad de destino turístico de la villa la hace merecedora de un refuerzo: «Hubo años en que había dos médicos de desplazados», afirmó.

A esto suma el hecho de que, de la plantilla de siete facultativos, dos de ellos «están de larga duración y la gerencia lo sabe desde hace tiempo, pero no está tomando medidas», lamentó.

Así las cosas, «durante 21 días de agosto solo vamos a tener cinco médicos para atender a más de 40.000 personas», reiteró, mostrando incredulidad por la decisión. Señala directamente al gerente del área sanitaria de Pontevedra- O Salnés y le reclama que adopte medidas. «Es insostenible y no entendemos porqué ocurre. Llevamos años reclamando que O Gove es un destino turístico, que acumula mucha población en verano y se tendría que reforzar la atención, pero lo que se hace es disminuirla. No entendemos esta gestión porque luego hay otros Concellos limítrofes que no tienen ningún problema y aquí, además de no haber ya una ambulancia medicalizada como correspondería, tenemos que sumar esta situación a mayores», criticó.

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Así las cosas, el regidor meco exige una «solución urgente» antes de que comience el mes más turístico porque, de lo contrario, se mostró convencido de que vamos a tener «un serio problema».