El mercado de Vilagarcía se adelanta al viernes

El mercado semanal de Vilagarcía se adelantará al viernes 24 al coincidir el sábado con el Día de Galicia, festivo autonómico. La plaza de abastos tampoco abrirá el día 25. Desde la tarde del jueves se restringirá el aparcamiento en el entorno para instalar los puestos. El Concello pide retirar los vehículos «con suficiente antelación».