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El mercado de Vilagarcía se adelanta al viernes

La coincidencia del sábado con el Día de Galicia obliga a adelantar la feria semanal y el aparcamiento quedará restringido desde el jueves en el entorno de la plaza

El sábado también se cerrará la plaza de abastos.

El sábado también se cerrará la plaza de abastos. / Noe Parga

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Diego Doval

Vilagarcía

El mercado semanal de Vilagarcía se adelantará al viernes 24 al coincidir el sábado con el Día de Galicia, festivo autonómico. La plaza de abastos tampoco abrirá el día 25. Desde la tarde del jueves se restringirá el aparcamiento en el entorno para instalar los puestos. El Concello pide retirar los vehículos «con suficiente antelación».

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