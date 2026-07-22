La Mancomunidade do Salnés carga contra el papel de la CIG en el conflicto de la basura: «Asaltar un pleno es inaceptable»

La Mancomunidade do Salnés emitió un comunicado con duras críticas al papel de la CIG en el conflicto laboral abierto con la concesionaria de la basura, acusándole de no tener una voluntad real de alcanzar un acuerdo y de optar por la confrontación y la «irresponsabilidad». Especialmente incisivo fue su presidente, David Castro, como alcalde también de Ribadumia, censurando que «asaltaran» uno de sus plenos. «Está totalmente fuera de lugar y carece del más mínimo respecto institucional» y «más cuando se trata de un Concello que no firma parte del servicio», clamó.

Mientras, la plantilla continúa con sus movilizaciones de cara a una huelga cuyo inicio está previsto para este viernes. Este miércoles se concentraron en la sede de la entidad supramunicipal, como prestadora del servicio que realiza la empresa Valoriza para Cambados, Meis y Vilanova.

Ejerciendo unos derechos por unas reivindicaciones laborales que, la Mancomunidade asegura respetar, aunque reclama a la central sindical que «abandone las escenificaciones de confrontación, respete a las instituciones y sus tiempos y exponga con claridad sus condiciones definitivas». Y es que afirma que la empresa «llegó a aceptar la totalidad de las exigencias» de la plantilla y dice que CIG está en el «juego del gato y el ratón», así que «no se le puede acusar de bloqueo».

También replica que ha seguido la evolución del conflicto desde el primer momento y se defiende de las acusaciones de no querer recibir a la representación laboral. En su comunicado asegura que no se pusieron en contacto con las autoridades hasta el 17 de julio, «a pesar de que el proceso de negociación se lleva desarrollando desde meses atrás», y que no le dieron «tiempo material mínimo para responder u organizar algo»: «No resulta aceptable remitir un escrito un viernes y asaltar el pleno de un Ayuntamiento el lunes», añadieron. Además, según Castro, el permiso era para concentrarse a las puertas del Consistorio: «Es especialmente grave» y una «utilización vergonzosa», agregó.

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Desde la entidad supramunicipal advirtieron también que no van a aceptar que «se manipule la realidad ni que se responsabilice a la administración de una situación que corresponde resolver a la empresa, en primer término», añadieron, recordando que su «responsabilidad es garantizar el cumplimiento del contrato, la continuidad del servicio, la salubridad pública y la defensa de los intereses de los Concellos y los vecinos».