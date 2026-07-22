A Illa se queda sin internet y sufre problemas con la telefonía móvil

A Illa de Arousa está sufriendo desde ayer graves problemas en la conexión a internet hasta el punto de quedarse sin servicio por momentos prolongados. Y los vecinos también están teniendo problemas para mantener conversaciones telefónicas, según se ha quejado el alcalde, Luis Arosa.

El regidor indica que el servicio «viene de vez en cuando y casi no eres capaz de mantener una conversación telefónica, va a saltos». Pero lo que más les molesta es la atención que está recibiendo de las diferentes empresas que tienen desplegada la fibra en la localidad y con las que ha contactado para conocer la situación.

«El Concello lleva dos días sin internet, también el centro de salud, supermercados… Y las compañías no saben qué pasa, otras no contestan y alguna pide que mandemos un correo electrónico y a ver cómo hacemos sin internet… Estamos indignados con la falta de información y además, no vemos a nadie trabajando por ningún lado en lo que podría ser la reparación de la avería».

Así lo explicaba Arosa esta mañana en un wasap enviado a los medios con la advertencia oportuna: «Mando esto porque en algún momento llegará».

Según Arosa, la única que le ha dado cierta orientación es una de las que tienen contratadas en el Ayuntamientos, Evoa Redes, pero es un operador, no el propietario de la fibra. Esta le ha indicado que se habrían roto dos nódulos, pero tampoco saben muchos más.

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El alcalde recuerda que en la actualidad disponer de este servicio es básico para las gestiones diarias de cualquier administración y empresa.