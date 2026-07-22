La familia del piloto de O Grove fallecido en La Bañeza reclama 1,7 millones de euros de indemnización

La familia del piloto Javier Álvarez Pérez ha promovido en los tribunales una reclamación de indemnización de 1,7 millones de euros por el fallecimiento del grovense hace casi dos años en un accidente deportivo, durante los entrenamientos del Gran Premio de Velocidad de Motociclismo de La Bañeza (León) de 2024.

Su pareja, en su nombre, y en el de los dos hijos menores de edad que tenían en común, interpuso el año pasado en los juzgados de Cambados una demanda de juicio ordinario en reclamación de esta cantidad en concepto de «indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia» de la muerte piloto.

Sin embargo, se generó un conflicto de competencia territorial, resolviendo el tribunal cambadés que el asunto debía conocerse en un juzgado madrileño, donde está domiciliada la compañía aseguradora, Lloyd’s, pues la demanda se interpuso contra esta sociedad y la Federación de Motociclismo de Castilla y León, como tomadora de la póliza de seguro de accidentes colectivos y siendo el grovense deportista federado.

Pero el tribunal de Madrid resolvió que debía considerarse el fuero del fallecido y así lo ha estimado también el Tribunal Supremo, que ha dirimido sobre este conflicto.

El fallecimiento del deportista, que tenía 47 años y pertenecía a la escudería Culleredo MMG Racing, causó profundo pesar entre la afición y en su villa natal, donde también es muy conocido su padre, el dueño de Construcciones Álvarez Prol.

Según relataron testigos presenciales aquel agosto de 2024, el piloto, de la categoría GP125/Moto3, se salió del circuito urbano en una curva cuando realizaba la última vuelta de su entrenamiento. Tocó las pacas de hierba que delimitaban el circuito, perdió el control y acabó empotrándose con las protecciones del otro lado de la calzada.

Noticias relacionadas

Aquel día también se indicó que, aunque fue atendido y trasladado de inmediato en una ambulancia al hospital de León, no fue posible salvarle la vida.