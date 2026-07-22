Dakidarría, Fillas de Cassandra, Mondra y Treixadura, conciertos de la LXVI Romaría Vikinga de Catoira

Fillas de Cassandra, Mondra, Dakidarría, Treixadura, 9Louro y O Sonoro Maxín conforman el cartel de la LXVI Romaría Vikinga de Catoira, uno de los «más potentes y ambiciosos de su historia», explica el concejal de Cultura, Raúl Gómez.

Los conciertos forman parte del «VikingMusic» cuya programación acaba de cerrar el Concello para animar esta Festa de Interés Turístico Internacional que tendrá lugar del 31 de julio al 3 de agosto.

Fillas de Cassandra serán las encargadas de inaugurar el escenario en el espacio de As Torres de Oeste. El sábado 1 será el turno de Mondra Mondra, 9Louro, Lixlesia y Dakidarría, ya en el centro de Catoira.

Noticias relacionadas

Y como broche, el domingo, estarán Treixadura y O Sonoro Maxín. Pero además, como novedad, el festival se extenderá al lunes con una propuesta pensada para el público familiar dentro de la iniciativa «Vikinguinha». Estará protagonizada por la Banda de Música, que ofrecerá el espectáculo A Banda no Rock, con Cris Collazo y Josito Porto combinando música y teatro en la alameda del Concello.