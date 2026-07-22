Fiestas
Dakidarría, Fillas de Cassandra, Mondra y Treixadura, conciertos de la LXVI Romaría Vikinga de Catoira
El Concello amplía al lunes el festival con un espectáculo familiar musical y teatral a cargo de la Banda, Cris Collazo y Josito Porto
Fillas de Cassandra, Mondra, Dakidarría, Treixadura, 9Louro y O Sonoro Maxín conforman el cartel de la LXVI Romaría Vikinga de Catoira, uno de los «más potentes y ambiciosos de su historia», explica el concejal de Cultura, Raúl Gómez.
Los conciertos forman parte del «VikingMusic» cuya programación acaba de cerrar el Concello para animar esta Festa de Interés Turístico Internacional que tendrá lugar del 31 de julio al 3 de agosto.
Fillas de Cassandra serán las encargadas de inaugurar el escenario en el espacio de As Torres de Oeste. El sábado 1 será el turno de Mondra Mondra, 9Louro, Lixlesia y Dakidarría, ya en el centro de Catoira.
Y como broche, el domingo, estarán Treixadura y O Sonoro Maxín. Pero además, como novedad, el festival se extenderá al lunes con una propuesta pensada para el público familiar dentro de la iniciativa «Vikinguinha». Estará protagonizada por la Banda de Música, que ofrecerá el espectáculo A Banda no Rock, con Cris Collazo y Josito Porto combinando música y teatro en la alameda del Concello.
Suscríbete para seguir leyendo
- El miedo regresa a O Terrón tras otro incidente violento con el mismo protagonista
- El dueño del antiguo asilo de Cambados accede a dar una finca al Concello para una residencia
- Miles de aficionados arropan a España en Vilagarcía
- El Carmen de A Illa trastoca su llegada a puerto por la marea baja
- Vilagarcía baila al ritmo de un Atlantic Fest histórico
- La DO Rías Baixas coloca 23 vinos entre los 100 mejores de España
- O Piñeiriño verá el Mundial en una pantalla mínima
- Meaño explota con éxito la fórmula del vino en familia