La Carreira Nocturna apunta a superar los 600 atletas

La XXII Carreira Nocturna de Vilagarcía elevará su dimensión deportiva el sábado 1 de agosto con la celebración del Campeonato Gallego de 10 kilómetros. La organización prevé reunir a unos 600 deportistas en una jornada que comenzará a las 20.45 horas con la categoría sub-6 y tendrá su momento culminante a las 22.15, con la salida de la prueba absoluta desde la plaza de la II República.

El alcalde, Alberto Varela; el concejal de Deportes, Carlos Coira; el presidente de la comisión gestora de la Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín, y los vigentes campeones autonómicos de 10K, David de la Fuente e Itziar Manso, participaron en la presentación de una cita llamada a convertir el centro urbano en un gran escenario atlético.

La salida y la meta estarán situadas en la plaza de la II República. Los corredores completarán dos vueltas a un circuito de cinco kilómetros que discurrirá por la avenida de A Mariña, Gómez Paratcha, Vilaxoán y la avenida Eloísa Villaverde, antes de realizar el cambio de sentido en Canelas. Se trata de un trazado prácticamente recto, con solo quince metros de desnivel acumulado por vuelta y homologado para la consecución de marcas oficiales.

Carlos Coira destacó que Vilagarcía suma así el Gallego de 10K al Campeonato Gallego de Media Maratón organizado en ediciones anteriores. «Tenemos un circuito muy rápido y seguro que van a caer buenas marcas», señaló el edil, convencido de que la combinación del recorrido y el horario nocturno favorecerá el espectáculo.

Las inscripciones confirman el interés despertado por la prueba. Ya se contabilizan alrededor de 360 atletas y cerca de 300 federados entre todas las categorías. Iván Sanmartín confía incluso en duplicar los registros de la pasada edición y superar los 600 participantes. «Hacer un Campeonato Gallego nocturno es un reto y también un atractivo», afirmó. La competición por clubes será otro de los alicientes del programa.

David de la Fuente acudirá con el objetivo de defender el título conquistado el pasado año. «Me gusta darle valor a los títulos. Intentaré ponerlo lo más caro posible y disfrutar de un Campeonato Gallego nocturno», manifestó el atleta, que también prepara su participación en el Campeonato de España absoluto. Itziar Manso no podrá competir debido a una lesión en el tendón de Aquiles, aunque avaló las condiciones del trazado tras participar en las dos últimas ediciones de la media maratón: «Es un buen circuito para ir a por una marca personal».

La inscripción federada, gratuita, se cerrará el lunes a través de la web de la Federación, mientras que los corredores populares podrán anotarse hasta el miércoles en Carreiras Galegas. El precio es de cinco euros para adultos y gratuito para los menores de edad.

La prueba popular entregará bonos Son da Casa de 300, 200 y 100 euros a los tres primeros clasificados, además de premios de 50 euros para los ganadores del resto de categorías adultas. En el Campeonato Gallego habrá medallas y trofeos para los tres mejores de cada categoría.

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Alberto Varela agradeció a la Federación su confianza en Vilagarcía e invitó a vecinos y visitantes a llenar las calles. «De noche y con un circuito rápido será un espectáculo. Vilagarcía tiene el deporte muy presente», concluyó el alcalde.