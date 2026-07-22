Cambados acogerá un gran evento solidario de tres días con GaliciAME

La plaza de Fefiñáns de Cambados acogerá del 7 al 9 de agosto un nuevo gran evento solidario en favor de GaliciAME en un formato similar al de hace unos meses, con el impulso de la comerciante viguesa Bárbara Vázquez Rodríguez.

Así, habrá un mercadillo con la presencia de una treintena de negocios y artesanos de la villa y de otros lugares, además de un gran desfile de moda con el que recaudar fondos para la investigación, el propósito de la entidad cambadesa, y visibilizar su labor y la Atrofia Muscular Espinal (AME).

No faltarán complementos como hinchables gratuitos y otras actividades infantiles, además de un concurso infantil de rey y reina, actuaciones musicales y sorteo de regalos donados por empresas colaboradoras.

El mercadillo funcionará los tres días, de 11.00 horas hasta la medianoche, en horario ininterrumpido, y el gran desfile será el sábado, a las 19.30 horas.

Vázquez Rodríguez vuelve a colaborar con la causa de GaliciAME, presidida por Merchi Álvarez. El AME Festa Galicia «nace con muchísima ilusión y con el deseo de demostrar que cuando comercios, asociaciones, instituciones y ciudadanía trabajan unidos, pueden conseguirse grandes cosas. Quiero agradecer al Concello de Cambados su apoyo, a todos los comercios, artesanos, colaboradores y, muy especialmente, a mis compañeras de la Asociación Viguesa de Comerciantes Sorrisos de Vigo por su esfuerzo y dedicación para hacer posible este evento», explicó la dueña de la tienda Bonita de Vestir y presidenta de la mentada entidad, que se ha volcado en la cita.

También agradeció «muy especialmente» la «confianza, implicación y compromiso» del alcalde, Samuel Lago, y animó a asistir a un evento que está pensado para vivirlo en familia.

Noticias relacionadas

Asimismo, la también profesional del sector de la moda y organizadora de eventos renovó su compromiso con el trabajo de GaliciAME, prometiendo ayudarle «siempre que pueda y las circunstancias me lo permitan, aportando mi granito de arena. Este no será el último proyecto solidario en el que trabajemos juntos», prometió.