El BNG reclama el uso público del párking de la Casa do Mar

El BNG reclama al Gobierno central que habilite para uso público las 45 plazas de aparcamiento existentes en la parcela de la Casa do Mar de Vilagarcía durante los periodos en los que las instalaciones permanecen cerradas. La propuesta permitiría estacionar en este espacio, situado entre la avenida da Mariña y la calle Elpidio Villaverde, durante las tardes de los días laborables y los fines de semana.

El diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, solicita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que depende el Instituto Social de la Marina (ISM), que negocie un acuerdo con el Concello para poner las plazas a disposición de los vecinos.

El BNG recuerda que la corporación municipal aprobó hace más de año y medio, por iniciativa de la formación, instar al gobierno local a iniciar esas conversaciones. Sin embargo, denuncia que desde entonces no se produjo ningún avance y que el estacionamiento continúa cerrado tras la renovación de la Casa do Mar, salvo para el personal de seguridad.

«Permitiría incorporar de manera inmediata 45 nuevas plazas en una zona especialmente tensionada, sin ejecutar nuevas infraestructuras y optimizando recursos públicos actualmente infrautilizados», sostiene Rego.

El diputado advierte de que la falta de estacionamiento constituye ya un problema estructural en el centro de Vilagarcía y considera que la situación se agravará con la futura desaparición del aparcamiento disuasorio de la zona como consecuencia de las obras de O Ramal.

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Rego defiende que las políticas de humanización y movilidad sostenible deben acompañarse de alternativas para responder a las necesidades cotidianas. «No tiene sentido que unas instalaciones públicas permanezcan cerradas y vacías buena parte del tiempo cuando pueden prestar un servicio de evidente interés general», concluye.