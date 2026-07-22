Amig@s de Fefiñáns ofrece una salida cultural a O Cebreiro
La asociación conmemora el centenario de «Na noite estrelecida»
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Cambados
Con motivo del centenario de la publicación de «Na noite estrelecida», de Ramón Cabanillas, la Asociación Amig@s de Fefiñáns hará una salida cultural a O Cebreiro (Lugo), el próximo 8 de agosto.
La visita estará guiada por Manuel Núñez y el académico de la RAG Francisco Fernández Rei y es preciso inscribirse en la Bodega Gil Armada, hasta el 25 de julio.
También es posible llamando al número 986 52 48 77.
Habrá lectura de poemas y visita guiada a las pallozas. El autobús es gratuito y es preciso pagar la comida, 25 euros. Sale de Cambados a las 9.00 horas y el regreso está previsto a las 21.00 horas.
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