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Amig@s de Fefiñáns ofrece una salida cultural a O Cebreiro

La asociación conmemora el centenario de «Na noite estrelecida»

El presidente de la asociación en Fefiñáns.

El presidente de la asociación en Fefiñáns. / Iñaki Abella

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Lucía Romero

Cambados

Con motivo del centenario de la publicación de «Na noite estrelecida», de Ramón Cabanillas, la Asociación Amig@s de Fefiñáns hará una salida cultural a O Cebreiro (Lugo), el próximo 8 de agosto.

La visita estará guiada por Manuel Núñez y el académico de la RAG Francisco Fernández Rei y es preciso inscribirse en la Bodega Gil Armada, hasta el 25 de julio.

También es posible llamando al número 986 52 48 77.

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Habrá lectura de poemas y visita guiada a las pallozas. El autobús es gratuito y es preciso pagar la comida, 25 euros. Sale de Cambados a las 9.00 horas y el regreso está previsto a las 21.00 horas.

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