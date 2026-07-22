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Arte y naturaleza

Amarcarril te lleva a pintar a la isla de Cortegada

La asociación ofrece una nueva experiencia con visita guiada, que tendrá lugar el 8 de agosto

Visitantes en una actividad anterior en Cortegada.

Visitantes en una actividad anterior en Cortegada. / Noe Parga

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Lucía Romero

Vilagarcía

La asociación Amarcarril ofrece el día 8 de agosto la actividad «Estudio al aire libre», una experiencia diferente en la isla de Cortegada pensada especialmente para los amantes de la pintura, para que puedan retratar el paraje de cerca. Además, incluye una visita guiada. Pa reservar plaza y recibir información hay que dirigirse al teléfono 626 249 725 o el correo info@amarcarril.es.

La salida se hará desde el puerto de Vilagarcía y la actividad se desarrollará de 9.00 a 14.00 horas.

Durante la travesía ya se ofrecerán las primeras explicaciones sobre Cortegada y su importancia con una guía acreditada del Parque Nacional Illas Atlánticas. Y seguirán en la propia isla, descubriendo su historia, valores, su bosque de laureles, su biodiversidad...

Tras la visita, cada participante dispondrá de tiempo libre para pintar y dibujar, para lo cual deberá llevar su propio material.

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El regreso está previsto para las 14.00 horas y desde Amarcarril indican que también se hablará de la tradición de los parques de cultivo y del marisqueo, «que forman parte de la identidad de Carril y de la ría de Arousa».

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