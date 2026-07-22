Ádega celebra medio siglo con una Semana de Cine especial

El Cine Club Ádega celebrará sus cincuenta años de trayectoria con una Semana de Cine que conjugará proyecciones, coloquios, música en directo, memoria y actividades al aire libre. La programación cinematográfica se desarrollará del lunes 3 al sábado 8 de agosto, aunque tendrá como prólogo el 31 de julio la exhibición de un avance —no del trabajo completo— del documental sobre la historia de la entidad, actualmente en producción.

Todas las películas se proyectarán en el Salón García a las 21.30 horas, salvo la jornada del viernes 7 en el parque Enrique Valdés Bermejo, que incluirá incluso la presencia de caballos, y el filme-concierto del sábado 8, previsto a las 21.00 horas. Los músicos ofrecerán para la ocasión un concierto exclusivo con banda sonora en directo.

La concejala de Cultura, Sonia Outón, definió la Semana de Cine como «la joya de la corona» de Ádega y destacó su consolidación como antesala cultural de las fiestas de San Roque. Cada película estará acompañada por coloquios con expertos que abordarán su contexto histórico y social.

El aniversario incluirá también la concesión del premio de honor a Carlos Blanco por su trayectoria y su vinculación con los orígenes de Ádega. Fernando López, presidente del cine club, recordó su participación junto a Eduardo Puceiro en el grupo Ítaca y su papel como precursor e impulsor del cine en Vilagarcía.

Ádega estrenará además el pódcast Gafapasta Plasta, con personas vinculadas a la cultura local presentando cada película. Otro contenido, titulado La magia del cine en Vilagarcía en cinco tiempos, permitirá escuchar mediante un código QR textos de Manuel Villaronga disponibles en tres idiomas.

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El alcalde, Alberto Varela, agradeció una labor de la que «todos los vilagarcianos nos sentimos parte» y reivindicó una Semana de Cine que enseñó a contemplar el séptimo arte de una manera «más adulta y transversal». Las entradas están disponibles en internet y una hora antes de cada sesión. Los socios accederán gratis y los no socios pagarán cinco euros. El abono completo cuesta 20 euros y el que excluye el concierto, 15. La actividad exterior será gratuita.