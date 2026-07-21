La XIII Ruta Concurso Tapa a Anguía de Valga será los días 22,23, 29 y 30 de agosto

El Concello de Valga reeditará los 22, 23, 29 y 30 de agosto su ruta concurso «Tapa a Anguía», como parte de la programación de sus jornadas gastronómicas en torno a este producto y la Caña do País. Los pinchos se servirán de forma gratuita con las consumiciones en los siguientes horarios: los sábados de 12:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, y los domingos a mediodía.

El Ayuntamiento facilitará a los locales participantes la anguila, ya limpia, para la elaboración de las tapas. Estas serán valoradas por un jurado profesional y, además, habrá también una votación popular, de los clientes, entrando en el sorteo de diez vales de 30 euros al completar los sellos de los locales.

Los locales ganadores recibirán los Mandiles de Oro, Plata y Bronce y tienen hasta el 3 de agosto para presentar las solicitudes de participación en el Ayuntamiento.

La tapa ganadora de la modalidad de jurado profesional podrá degustarse en la Festa da Anguía e da Caña do País del año 2027.