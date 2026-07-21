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Empleo público

Vilagarcía selecciona una brigada contra incendios para tres meses

El equipo estará integrado por un jefe, un peón-conductor y tres operarios forestales

Las pruebas de acceso se desarrollarán este viernes.

Las pruebas de acceso se desarrollarán este viernes. / Pedro Mina

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Diego Doval

Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía seleccionará este viernes a los cinco integrantes de la brigada municipal contra incendios, que permanecerá operativa durante tres meses. El equipo estará compuesto por un jefe, un peón-conductor y tres operarios forestales, todos ellos con la condición de funcionarios interinos. Las pruebas comenzarán a las 9.00 horas en el seminario número 1 del auditorio municipal mediante el procedimiento de «concurso-oposición libre».

Los aspirantes deberán acudir con el DNI, un currículo debidamente justificado y ropa deportiva. La primera prueba consistirá en un cuestionario de veinte preguntas relacionado con las funciones del puesto. Después se celebrará un ejercicio físico y una prueba de conocimiento de gallego. Los dos primeros exámenes serán «obligatorios y eliminatorios». Si el proceso queda resuelto este viernes, la brigada comenzará a trabajar el 28 de julio y estará activa hasta finales de octubre.

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