El Son do Mar abre sus puertas en Meaño

El productor musical Virvi Fraga y su equipo llevan días empleándose a fondo en el montaje y acondicionamiento del escenario, zona de aparcamiento y de acampada, equipos de sonido, barras y todo lo necesario para que los amantes de la música puedan disfrutar del festival Son do Mar, que arranca mañana en el Concello de Meaño.

La mítica banda Tam Tam Go es la encargada de levantar el telón, a eso de las 21.15 horas, en un amplio recinto que abre sus puertas a las siete de la tarde y en su primera jornada recibe a otro grupo tanto o más importante en el panorama musical español, como es OBK.

Ya el jueves, desde las 20.30 horas, será el turno de Luis Fercán, antes de que se suban al escenario los integrantes de Maldita Nerea y, a partir de la medianoche, Marlon y The Rapants.

La noche del viernes también promete emociones, en este caso con 9Louro, Lia Kali, Kapo y, ya en la madrugada del sábado, Ovy On The Drums.

Será esa, la del sábado, una jornada muy especial, puesto que en sesión vespertina se espera a Bala y, desde las once de la noche, a un grupo internacional tan conocido como Europe.

Ni que decir tiene que con este cartel el festival Son do Mar, que inició su andadura en O Grove y se desplazó el año pasado a Cambados, aspira a convertirse en Meaño en una de las citas musicales más destacadas de la comunidad este verano.