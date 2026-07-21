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Revenidas ejercerá de altavoz de la divulgación científica

El escenario «Ondas e Partículas» reunirá en Vilaxoán a destacados divulgadores e investigadores

El conselleiro Román Rodríguez presentó la iniciativa.

El conselleiro Román Rodríguez presentó la iniciativa. / FdV

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Diego Doval

Vilagarcía

El CERN Festival Programme convertirá al Revenidas de Vilaxoán en la única parada de la iniciativa científica en la Península Ibérica durante 2026. El escenario «Ondas e Partículas», presentado ayer en el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, combinará del 10 al 13 de septiembre música, ciencia y divulgación. Por él pasarán especialistas como Eduardo Sáenz de Cabezón, Verónica Bolón, José Edelstein, Paula Desiré o El Físico Barbudo. Las charlas abordarán los eclipses, los agujeros negros, la protonterapia, la inteligencia artificial sostenible o la física presente en los deportes y los conciertos. También habrá talleres con nitrógeno líquido, cámaras de niebla y cargadores solares. Edelstein recordó que «el mejor público es la gente que cree que la ciencia no va con ella», pero termina descubriendo algo fascinante.

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