Revenidas ejercerá de altavoz de la divulgación científica

El CERN Festival Programme convertirá al Revenidas de Vilaxoán en la única parada de la iniciativa científica en la Península Ibérica durante 2026. El escenario «Ondas e Partículas», presentado ayer en el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, combinará del 10 al 13 de septiembre música, ciencia y divulgación. Por él pasarán especialistas como Eduardo Sáenz de Cabezón, Verónica Bolón, José Edelstein, Paula Desiré o El Físico Barbudo. Las charlas abordarán los eclipses, los agujeros negros, la protonterapia, la inteligencia artificial sostenible o la física presente en los deportes y los conciertos. También habrá talleres con nitrógeno líquido, cámaras de niebla y cargadores solares. Edelstein recordó que «el mejor público es la gente que cree que la ciencia no va con ella», pero termina descubriendo algo fascinante.