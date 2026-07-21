Producto fresco para dar esperanza

La solidaridad también se pesa, se envuelve y se despacha en la plaza de abastos de Vilagarcía. Esta vez adoptará la forma de una cesta repleta de productos frescos, pero su verdadero valor no estará únicamente en los 550 euros que reúne. Detrás del premio hay conversaciones entre ambos lados del mostrador, la cercanía forjada con los clientes y la voluntad de contribuir a la lucha contra el cáncer.

La idea original fue de Carmen Pazos, responsable de Ecolóxicos Calvo. La propuesta creció enseguida entre los puestos y Juan Carlos López, de Casa Mar, se sumó de inmediato. «Prácticamente todos los placeros han querido colaborar con esta propuesta. Nada más escucharla me sumé porque la causa lo merece», explica.

El resultado es un premio con el sello de la propia plaza: producto de proximidad, máxima calidad y la confianza que distingue al mercado vilagarciano. Una parte importante se entregará mediante vales para que la persona ganadora pueda elegir el género. La cesta incluye 310 euros en pescados y mariscos y otros 110 en carnicerías, además de diferentes artículos hasta alcanzar una valoración total de 550 euros.

El funcionamiento recuerda al de las tradicionales cestas de Navidad. En Casa Mar hay varias tablas con números y cada participación cuesta cinco euros. El ganador se conocerá el próximo 14 de agosto. Es la primera vez que los profesionales de la plaza impulsan una acción conjunta de estas características, aunque la experiencia de otros lugares sirvió como estímulo. «Desde la asociación nos contaron que en Noia y Bertamiráns habían organizado un mercadillo para recaudar fondos, y la cesta fue lo primero que se nos vino a la cabeza», señala López.

El objetivo es sencillo y ambicioso a la vez: convertir muchas pequeñas aportaciones en una ayuda relevante. «El caso es colaborar y ayudar. Ojalá podamos recaudar mucho», desea el responsable de Casa Mar. La respuesta depende ahora de los clientes y de todas las personas que quieran respaldar la iniciativa.

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Participar requiere apenas detenerse un minuto en Casa Mar, escoger un número y aportar cinco euros. Un gesto pequeño que puede transformarse en recursos para la lucha contra el cáncer. Hasta el 14 de agosto, la cesta será la imagen visible de esa cadena solidaria: los placeros entregan el mejor género de sus puestos, los clientes colaboran y la asociación CRIS recibe el respaldo de una plaza movilizada. La suerte concederá el premio a una persona, pero el resultado más valioso será colectivo.