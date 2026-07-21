O Salnés somete su seguridad urbana a una auditoría con perspectiva de género

¿Sentiste miedo o inseguridad en algún espacio público durante el último año? Esta es una de las preguntas incluidas en una encuesta anónima que va a lanzar el CIM de O Salnés en la Festa do Albariño de Cambados, para replicarla luego en celebraciones del resto de Concellos que lleva: Meis, Vilanova, Ribadumia y Meaño. El fin es realizar una auditoría de seguridad urbana con perspectiva de género para analizar «cómo viven las mujeres en los pueblos de nuestra comarca» y adoptar medidas para ganar espacios seguros.

Así, entre otros, sus principales objetivos son: identificar los que generan inseguridad, la prevención de la violencia y el acoso en el espacio público, la mejora de la iluminación y la visibilidad en las calles y el favorecimiento de itinerarios peatonales seguros y accesibles, incorporando la participación ciudadana, especialmente de las mujeres.

La evaluación de la situación partirá de una encuesta anónima con 22 apartados y que se pueden conseguir a través de códigos QR de la cartelería de la campaña y en unos posavasos que se van a distribuir en la calle y en los comercios y locales de hostelería. Además de conocer la opinión de la ciudadanía, aportará «evidencias cualitativas sobre cómo el diseño del pueblo condiciona el acceso y el derecho al espacio», explicaron desde el servicio mancomunado.

Además, esta iniciativa se completará con marchas exploratorias y de diagnóstico en los cinco Ayuntamientos, implicando en lo posible a técnicos para identificar in situ puntos problemáticos y plantear la forma de subsanación.

Las mismas fuentes indicaron que «la perspectiva de género en la planificación del urbanismo y la seguridad es un enfoque que reconoce que las mujeres y los hombres experimentan, emplean y transitan los pueblos de manera diferente debido a los roles de género tradicionales». Es más, indican que además de reducir libertades, puede llegar a producirse una vulnerabilidad espacial que limite el acceso a un empleo.

También que esta «vanguardista política» se encuadra en los principios de ONU Habitat y que otros territorios, como Canadá, han realizado este tipo de auditorías.

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Por otra parte, el CIM ofrecerá el 7 de agosto una conferencia sobre mujer y deporte con María de los Ángeles Fernández Villarino, doctora en Educación Física y nueva vicerrectora del Campus de Pontevedra.