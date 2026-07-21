Manel Loureiro presenta en A Toxa su nueva novela dentro del ciclo literario Wine & Books

El Palacio de Congresos y Exposiciones de La Toja, integrado en el Centro de Convenciones del Eurostars Isla de La Toja y el emblemático Gran Hotel, acoge mañana una nueva edición del ciclo cultural Wine & Books, una iniciativa de Eurostars Hotel Company que vuelve a convertir a la isla grovense de A Toxa en punto de encuentro entre la literatura y la gastronomía.

El protagonista de esta cita es el escritor pontevedrés Manel Loureiro, que presenta su última novela, «Antes de que todo cambie», en una conversación con Ramón Mella, jefe de Informativos de Radio Pontevedra.

Tras el coloquio, los asistentes podrán conversar con el autor, participar en la firma de ejemplares y disfrutar de un pequeño cóctel maridado con vinos «Monólogo», completando una experiencia que combina la divulgación literaria con la promoción enogastronómica.

Nacido en Pontevedra en 1975, Manel Loureiro es abogado, escritor y comunicador. Alcanzó una enorme proyección internacional con «Apocalipsis Z. El principio del fin» (2007), una novela nacida inicialmente como un blog personal que terminó convirtiéndose en un fenómeno editorial con más de un millón y medio de lectores y cuya adaptación cinematográfica obtuvo un notable éxito de público.

Pedro Fernández

Desde entonces ha consolidado una de las trayectorias más destacadas del thriller español contemporáneo con títulos como «Los días oscuros», «El último pasajero», «La Puerta» o «La ladrona de huesos». En 2024 recibió el Premio de Novela Fernando Lara por «Cuando la tormenta pase».

En su nueva obra, «Antes de que todo cambie», publicada este año, Loureiro construye un thriller de conspiración internacional protagonizado por Samuel Hoyos, un agente marcado por el asesinato de su hijo que recibe una inquietante propuesta: conocer la identidad de los responsables del crimen a cambio de eliminar a los principales líderes de la Unión Europea. La investigación le llevará a reencontrarse con una red de hackers vinculada a su pasado y a descubrir que forma parte de una compleja conspiración global en la que deberá elegir entre la venganza y sus propios principios.

Pedro Fernández

Doce años acercando la literatura al público

El encuentro forma parte de Wine & Books, un proyecto cultural impulsado por Eurostars Hotel Company en 2014 con el objetivo de acercar la literatura al público en un formato diferente, uniendo conversaciones con escritores de prestigio y degustaciones de vinos y productos gastronómicos.

A lo largo de más de una década, el ciclo ha reunido en distintos establecimientos de la cadena hotelera a reconocidos autores como Javier Cercas, Luz Gabás, Santiago Posteguillo o María Oruña, consolidándose como una de las propuestas culturales estables de la compañía.

La cita de A Toxa permite así a lectores y aficionados a la literatura conocer de primera mano el proceso creativo de Manel Loureiro, intercambiar impresiones con el autor y descubrir su nueva novela en un entorno tan singular como el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Toja, donde la literatura volverá a maridarse con el vino en una nueva edición de un ciclo que apuesta por la cultura como espacio de encuentro.