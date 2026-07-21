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Cultura

El legado de Begoña Caamaño se contará en Ribadumia y Vilagarcía

La gira de cuentos ilustrados y musicados promovida por la Deputación recala este miércoles en la Casa da Cultura y en el CEIP A Lomba

La actividad está dirigida por la Deputación presidida por Luis López.

La actividad está dirigida por la Deputación presidida por Luis López. / Rafa Vázquez

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Diego Doval

Arousa

La figura y el legado de Begoña Caamaño protagonizarán este miércoles una doble cita cultural en Ribadumia y Vilagarcía. La gira «As letras de Begoña Caamaño», impulsada por la Deputación de Pontevedra, llegará a las 10.00 horas a la Casa da Cultura de Ribadumia y, a las 12.00, al CEIP A Lomba. El espectáculo combina la narración de la biografía de la periodista y escritora con ilustraciones en directo e interpretaciones musicales.

Tras el relato se abrirá un debate sobre la autora homenajeada por la Real Academia Galega en las Letras Galegas de 2026 y se celebrará un taller de caricaturas. La iniciativa recorrerá 35 municipios y recordará tanto novelas como «Circe ou o pracer do azul» y «Morgana en Esmelle» como su compromiso con el feminismo, la lengua gallega y los movimientos sociales.

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