El legado de Begoña Caamaño se contará en Ribadumia y Vilagarcía

La figura y el legado de Begoña Caamaño protagonizarán este miércoles una doble cita cultural en Ribadumia y Vilagarcía. La gira «As letras de Begoña Caamaño», impulsada por la Deputación de Pontevedra, llegará a las 10.00 horas a la Casa da Cultura de Ribadumia y, a las 12.00, al CEIP A Lomba. El espectáculo combina la narración de la biografía de la periodista y escritora con ilustraciones en directo e interpretaciones musicales.

Tras el relato se abrirá un debate sobre la autora homenajeada por la Real Academia Galega en las Letras Galegas de 2026 y se celebrará un taller de caricaturas. La iniciativa recorrerá 35 municipios y recordará tanto novelas como «Circe ou o pracer do azul» y «Morgana en Esmelle» como su compromiso con el feminismo, la lengua gallega y los movimientos sociales.