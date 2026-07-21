Los furtivos amenazan la recuperación de los bancos marisqueros de San Martiño

Desde que el marisqueo tocó fondo en Galicia, la actividad de los furtivos parece centrada en pulpo, nécora, centollo y especies similares, dejando relegada a un segundo plano la actividad fraudulenta en torno a los bivalvos.

Pero la esquilmación de los bancos de almeja y berberecho continúa y amenaza zonas productoras de infaunales que se encuentran en pleno proceso de regeneración, como sucede con las pertenecientes a la cofradía de pescadores mancomunada San Martiño, con socios de O Grove, Cambados, Meaño, Sanxenxo, Ribadumia y Poio.

Esta cofradía se acogió el pasado mes de octubre a un cese de actividad que va a prolongarse, muy posiblemente, hasta marzo del año que viene. Incluso puede que por más tiempo. Periodo que se cree apropiado para poder realizar siembras de semilla, tareas de regeneración del substrato y otras acciones tendentes a intentar recuperar la producción marisquera de antaño.

Vigilantes de la cofradía de pescadores San Martiño. / Noe Parga

Sin embargo, mientras los mariscadores de a pie esperan en casa a que la almeja vuelva a crecer, de un tiempo a esta parte se aprecia una preocupante presencia de furtivos en esos bancos, con especial incidencia en el entorno de O Facho y Castrelo, es decir, entre la costa de Cambados y la isla de A Toxa.

Tanto es así que los vigilantes de la cofradía, tanto en solitario como en colaboración con Gardacostas de Galicia y Guardia Civil, tienen que redoblar esfuerzos para tratar de controlar la situación, lo cual no resulta nada sencillo.

Hace días, sin ir más lejos, se toparon unos 160 kilos de almeja extraída ilegalmente y escondida a la espera de su transporte clandestino, lo cual puede dar una idea de la presión que soportan estos bancos.

Entre los ladrones de almeja y berberecho hay personas ya identificadas, tanto furtivos reincidentes como novatos en esto de la piratería. Y tanto los hay que son vecinos de la zona como «turistas» que piensan que el mar es suyo y además de robar marisco llegan a enfrentarse a los vigilantes del pósito.