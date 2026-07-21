Los piratas de las rías causan estragos
La escasez de pulpo y nécora en las lonjas se traslada a las plazas
La presión de los furtivos merma las capturas, situando las descargas por debajo de las previsiones
Arousa lidera las del cefalópodo, con 70 toneladas, mientras que Vigo es la principal productora del crustáceo, con 3,4 toneladas
La campaña del pulpo está funcionando peor de lo previsto, y la temporada de la nécora resulta tan floja como se esperaba, en sintonía con lo ocurrido en los últimos años.
Esa escasez de mercancía en las lonjas, en gran parte debido a la presión ejercida por los piratas de las rías, se traslada a las plazas de abastos, donde hay poco producto a la venta, de ahí que esté más caro.
Hay que insistir en que los furtivos se empeñaron en esquilmar estos recursos durante sus vedas y siguen destrozándolos ahora que se encuentran en plena campaña, ya sea saltándose los topes de captura o calando nasas ilegales en las rías.
Como consecuencia de ello, las descargas de pulpo legal en las lonjas gallegas en las tres primeras semanas del mes en curso, después de una veda en mayo y junio, se limitan a 175 toneladas (2 millones de euros), cuando en el mismo periodo de julio de 2025, tras un parón de tres meses, habían sido casi 295 toneladas (3,4 millones de euros).
Con la nécora ocurre lo mismo, limitándose las operaciones de primera venta en lo que va de mes a 10,5 toneladas subastadas en la comunidad, por importe de 263.000 euros, es decir, 2 toneladas de nécora y 35.000 euros menos que un año antes.
Analizando la situación ría a ría, hay que decir que la de Arousa ha despachado desde que comenzó el mes 70 toneladas de pulpo (785.000 euros), mientras que casi 40 toneladas salieron de la Zona I (Vigo), por importe de 487.000 euros, y 35 toneladas se comercializaron en la ría de Pontevedra (422.000 euros).
En cuanto al crustáceo, la ría de Vigo abandera el ranking, con 3,4 toneladas y 95.000 euros, por delante de Arousa, que va por 3 toneladas y 92.000 euros.
A continuación, las lonjas de Coruña-Ferrol, Costa da Morte, Fisterra y las de Pontevedra, en este caso con 523 kilos y 11.000 euros.
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