Emgrobes reclama urgencia en el arreglo de paseos y limpieza de calles al Concello

Emgrobes mantuvo una reunión con la concejala de Turismo, María López, para insistir en la «multitud de demandas» sobre diferentes cuestiones de imagen y gestión y aunque «no salieron satisfechos», sus directivos indican que arrancaron algunos compromisos.

Así las cosas, advierten que estarán pendientes de la evolución, sobre todo de cuestiones que consideran más urgentes, que «no pueden esperar más», como el mal estado de paseos y pasarelas, como el de la playa de Area da Cruz, con puntas que pueden «ocasionar daños personales a los usuarios».

De hecho, entiende que, mientras que no se adjudique la reparación general que el Concello está en vías de contratación para estas estructuras, «se debería enviar a algún obrero para eliminar la madera en mal estado y puntas, para evitar un futuro accidente».

También exigieron una «mejora en la limpieza de calles en todos los niveles» y que hagan un llamamiento a sus «responsables porque en alguna zona no se está pasando la máquina con agua con lo cual, la parte central de la calle no está baldeada, ocasionando malos olores, manchones y mal estado general de las principales calles comerciales, turísticas y centrales», lamentaron.

Su listado de reclamaciones se completó con «la mejora de la gestión de los residuos, agilización en los procesos de contratación de personal, aumento de policías locales para gestionar el tráfico y la seguridad vial, pública y el control de autocaravanas, además de falta de aparcamiento», entre otras.

Cuestiones que, según Emgrobes, vienen reclamando desde hace tiempo, pero que con la llegada del verano «la situación empeora» y por eso volvieron a pedir una reunión con los responsables de las concejalías implicadas y el propio alcalde.

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Finalmente les recibió la edila de Turismo y según la asociación, les explicó que «es consciente», pero insistió en que el origen es la falta de un presupuesto actualizado, teniendo que actuar con el remanente «con el consiguiente retraso» en las contrataciones de cuestiones como estas. Espera que la reparación de pasarelas y limpieza de baños esté resuelta a final de mes y se comprometió a «intentar resolver los más urgente».