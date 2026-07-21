Cultura ataja las humedades en la antigua escuela unitaria de Cornazo

El Concello de Vilagarcía invertirá 2.662 euros en eliminar las filtraciones de agua detectadas en la antigua escuela unitaria de Cornazo. La Xunta de Goberno adjudicó los trabajos a Reformas Trébol, que deberá comenzar de inmediato y ejecutarlos en un plazo máximo de quince días. Los técnicos localizaron el origen de las humedades en las uniones de las dos chimeneas con la cubierta de teja. El agua ya había comenzado a afectar a las paredes y los techos de las aulas superiores.

La intervención obligará a desmontar parte del tejado, impermeabilizar las chimeneas y sus encuentros con la cubierta y volver a colocar las tejas. El inmueble, nacido del legado del benefactor Agustín Romero, ya no tiene uso educativo y acoge actividades de colectivos vecinales y culturales. El gobierno local enmarca la obra en su compromiso de «dinamizar las parroquias» mediante la conservación de los centros socioculturales.