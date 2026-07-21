El Concello reclama civismo contra los malos olores

El Concello de Vilagarcía solicita la colaboración de la ciudadanía y de los establecimientos hosteleros para garantizar la limpieza y salubridad de los cerca de 1.100 contenedores repartidos por el municipio. El gobierno local recuerda que las bolsas deben depositarse completamente cerradas y ser estancas para evitar que salsas, líquidos y restos orgánicos se derramen en el interior o alrededor de los recipientes.

Esta situación es, según el ejecutivo, una de las principales causas de los malos olores, un problema que se agrava durante los meses de verano por las elevadas temperaturas. El Concello apela por ello a la «colaboración» y a la «responsabilidad individual» de los usuarios, con una llamada específica a la hostelería por el volumen y las características de sus residuos.

El sistema municipal está formado por 335 contenedores de «resto», 318 de envases, 352 de papel y cartón y 70 de materia orgánica. Estos últimos se lavan después de cada recogida, que se realiza una vez por semana. Los destinados a la fracción de resto se limpian una vez al mes durante el invierno y dos veces al mes en verano. Los trabajos se ejecutan con agua caliente a presión, detergente y desinfectante e incluyen también las zonas en las que se asientan las islas de reciclaje.

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El Concello reconoce, por otra parte, cierto retraso en la reposición de tapas y otros elementos rotos. El gobierno local ya exigió a Urbaser una mayor atención a estas reparaciones, necesarias tanto para mejorar la imagen urbana como para contener los olores. La concesionaria se comprometió a realizar los recambios «a la mayor brevedad posible».