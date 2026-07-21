Actividad gratuita
A Compostela, aula de dibujo
El espacio de arte S-Villegas promueve este miércoles una sesión abierta en el parque de la playa
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Vilagarcía
El espacio de arte S-Villegas invita hoy a hacer del dibujo el mejor de los pasatiempos. Será en el parque de A Compostela desde las 19.00 a las 21.00 horas bajo la dirección de la pintora Cristina Villegas quien señala al respecto que «se trata de un encuentro libre al que solo hay que venir con un bloc y un lápiz para disfrutar del dibujo».n
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