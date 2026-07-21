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A Compostela, aula de dibujo

El espacio de arte S-Villegas promueve este miércoles una sesión abierta en el parque de la playa

La pintora vilagarciana dirigirá la actividad.

La pintora vilagarciana dirigirá la actividad. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

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Diego Doval

Vilagarcía

El espacio de arte S-Villegas invita hoy a hacer del dibujo el mejor de los pasatiempos. Será en el parque de A Compostela desde las 19.00 a las 21.00 horas bajo la dirección de la pintora Cristina Villegas quien señala al respecto que «se trata de un encuentro libre al que solo hay que venir con un bloc y un lápiz para disfrutar del dibujo».n

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