Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva Ley AntitabacoImpuesto Patrimonio GaliciaFraude TarjetasEspaña, campeona del MundoCondenado agredir compañero hijoEntradas ChayanneManu Fernández
instagramlinkedin

Obras

Adif mejora la vía férrea a su paso por el Concello de Valga

Avanza en la modernización de la línea Vilagarcía-Angueira, con la vista puesta en la construcción de un nuevo apeadero

Las obras en Valga buscan mejorar la seguridad y la accesibilidad ferroviaria en la zona

Adif afronta la reposición de traviesas.

Adif afronta la reposición de traviesas. / Noe Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Manuel Méndez

Manuel Méndez

Valga

Tras haber destinado 3,5 millones de euros a las obras de supresión de dos pasos a nivel en la línea Vilagarcía de Arousa – Bifurcación Angueira, a su paso por el término municipal de Valga, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) introduce nuevas mejoras.

En los últimos días se encarga de la reposición de traviesas y de la renovación de la fibra y el cableado paralelos a la vía. La misma, cabe recordar, en la que Adif tiene previsto construir un nuevo apeadero para dar servicio a los vecinos y empresarios del Concello de Valga y municipios cercanos.

De este modo se complementan los trabajos realizados en los pasos a nivel situados en los cruces con los caminos de Carracido y Castiñeiras-Carballa, donde se construyeron un paso superior sobre la vía férrea y dos viales paralelos a la traza, junto a otras acciones tendentes a incrementar las condiciones de seguridad, tanto para el tráfico peatonal, como para el viario y el ferroviario.

El tren a su paso por Valga.

El tren a su paso por Valga. / Noe Parga

Actuaciones todas ellas enmarcadas en el convenio suscrito por Adif y el Ayuntamiento de Valga, en el que dicha compañía se comprometía a realizar las obras y el Ayuntamiento asumía el coste de la expropiación de los terrenos, así como el mantenimiento y conservación de los elementos construidos, es decir, el paso superior, sistemas de drenaje y caminos de enlace.

En cuanto a la pretendida construcción de un apeadero en Valga, hay que recordar que ninguna empresa presentó ofertas para hacerse con el contrato de estudio de alternativas y redacción del proyecto abierto por el Ministerio de Transportes, de ahí que el proceso se declarara desierto, el pasado mes de mayo.

A la espera del nuevo concurso y la contratación, si es posible, puede recordarse que el «Estudio de alternativas y proyecto de construcción y para la dirección facultativa, control de calidad y coordinación de seguridad y salud de las obras correspondientes a la construcción del nuevo apeadero de Valga» se refiere a una obra valorada en alrededor de 2 millones de euros.

La zona actualmente en obras.

La zona actualmente en obras. / Noe Parga

La idea original es redactar el estudio de alternativas y el correspondiente proyecto constructivo para definir con detalle las actuaciones a realizar «para garantizar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad del apeadero, así como su integración en el entorno y la adaptación a los condicionantes normativos y operativos existentes».

El siguiente paso será construir el apeadero para «adaptar la infraestructura ferroviaria a las necesidades actuales de explotación, incorporando un andén de dimensiones adecuadas y accesos claros y seguros que permitan su uso eficiente y sostenible».

Noticias relacionadas y más

Todo ello acompañado de soluciones que faciliten la conexión del apeadero con los servicios de transporte ya existentes, «mejorando la movilidad en la zona y asegurando la continuidad del servicio ferroviario durante la ejecución de las obras», sin perder de vista la «definición de recorridos accesibles, señalética clara y equipamientos adecuados, incorporando criterios de sostenibilidad como la instalación de sistemas de eficiencia energética y materiales duraderos que reduzcan el impacto ambiental».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents