Adif mejora la vía férrea a su paso por el Concello de Valga

Tras haber destinado 3,5 millones de euros a las obras de supresión de dos pasos a nivel en la línea Vilagarcía de Arousa – Bifurcación Angueira, a su paso por el término municipal de Valga, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) introduce nuevas mejoras.

En los últimos días se encarga de la reposición de traviesas y de la renovación de la fibra y el cableado paralelos a la vía. La misma, cabe recordar, en la que Adif tiene previsto construir un nuevo apeadero para dar servicio a los vecinos y empresarios del Concello de Valga y municipios cercanos.

De este modo se complementan los trabajos realizados en los pasos a nivel situados en los cruces con los caminos de Carracido y Castiñeiras-Carballa, donde se construyeron un paso superior sobre la vía férrea y dos viales paralelos a la traza, junto a otras acciones tendentes a incrementar las condiciones de seguridad, tanto para el tráfico peatonal, como para el viario y el ferroviario.

El tren a su paso por Valga. / Noe Parga

Actuaciones todas ellas enmarcadas en el convenio suscrito por Adif y el Ayuntamiento de Valga, en el que dicha compañía se comprometía a realizar las obras y el Ayuntamiento asumía el coste de la expropiación de los terrenos, así como el mantenimiento y conservación de los elementos construidos, es decir, el paso superior, sistemas de drenaje y caminos de enlace.

En cuanto a la pretendida construcción de un apeadero en Valga, hay que recordar que ninguna empresa presentó ofertas para hacerse con el contrato de estudio de alternativas y redacción del proyecto abierto por el Ministerio de Transportes, de ahí que el proceso se declarara desierto, el pasado mes de mayo.

A la espera del nuevo concurso y la contratación, si es posible, puede recordarse que el «Estudio de alternativas y proyecto de construcción y para la dirección facultativa, control de calidad y coordinación de seguridad y salud de las obras correspondientes a la construcción del nuevo apeadero de Valga» se refiere a una obra valorada en alrededor de 2 millones de euros.

La zona actualmente en obras. / Noe Parga

La idea original es redactar el estudio de alternativas y el correspondiente proyecto constructivo para definir con detalle las actuaciones a realizar «para garantizar la funcionalidad, seguridad y accesibilidad del apeadero, así como su integración en el entorno y la adaptación a los condicionantes normativos y operativos existentes».

El siguiente paso será construir el apeadero para «adaptar la infraestructura ferroviaria a las necesidades actuales de explotación, incorporando un andén de dimensiones adecuadas y accesos claros y seguros que permitan su uso eficiente y sostenible».

Todo ello acompañado de soluciones que faciliten la conexión del apeadero con los servicios de transporte ya existentes, «mejorando la movilidad en la zona y asegurando la continuidad del servicio ferroviario durante la ejecución de las obras», sin perder de vista la «definición de recorridos accesibles, señalética clara y equipamientos adecuados, incorporando criterios de sostenibilidad como la instalación de sistemas de eficiencia energética y materiales duraderos que reduzcan el impacto ambiental».