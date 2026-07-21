Agenda
A Illa reedita el ciclo «Cultura no Regueiro» con cinco espectáculos
Teatro, magia y animación llenarán los domingos de agosto
El ciclo «Cultura no Regueiro» regresa a A Illa de Arousa por tercer año consecutivo con cinco propuestas para llenar los domingos de agosto. Una oferta orientada mayoritariamente al público familiar y protagonizada por compañías gallegas de magia, títeres, animación y nuevo circo.
El concejal de Cultura, Manu Otero, presentó esta nueva edición en compañía de otras autoridades y organizadores, explicando que todas las actuaciones serán a las 20.00 horas en esta plaza y del siguiente modo. El 2 de agosto, el Mago Paco ofrecerá el espectáculo «Hocus Pocus»; el día 16 habrá «Unha de piratas» con Troula Animación; el 23, Estalalá ofrecerá «Un rei e outros» y el 30, Quico Cadaval llegará con «30 anos a contar historias. Notas de rodapé».
Otero también destacó la importancia de «seguir apoyando la creación escénica gallega» e indicó que la programación forma parte de la iniciativa Cultura no Camiño, con la colaboración de Agadic.
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