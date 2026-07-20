Prohibido el baño en Canelas por un análisis de hace cinco días

El Ayuntamiento de Vilagarcía acaba de recibir una notificación de la Xunta de Galicia en la que se advierte de la presencia de escherichia coli por encima de los límites admisibles en la playa de Canelas y, por lo tanto, se prohíbe bañarse temporalmente, mientras no se supere este episodio contaminante.

Voluntarios de Protección Civil en las últimas horas a colocar los preceptivos carteles a la entrada de esta pequeña cala de Sobradelo, situada después del paseo marítimo, y frente a la depuradora de aguas residuales.

Una vez más, desde el gobierno local de Vilagarcía se ha vuelto a pedir a la Consellería de Sanidade que habilite otro método más eficaz a la hora de comunicar los resultados de los análisis.

En el caso de Canelas, las muestras de aguas fueron tomadas el miércoles de la semana pasada. Según la documentación facilitada por la propia Xunta, el análisis comenzó el jueves 16 y no concluyó hasta el viernes 17.

Cuando la Xunta trasladó el resultado al Concello eran algo más de las tres de la tarde, con las oficinas municipales ya cerradas. Por lo tanto, esa notificación no fue recibida de forma efectiva hasta este lunes, día 20.

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«De este modo, y como ya sucedió hace un par de semanas con O Preguntoiro, es probable que cuando se está advirtiendo (hoy) a la población de que no debe bañarse en Canelas, el episodio de contaminación ya haya pasado», aducen desde Ravella. Y, del mismo modo, la contaminación existía el miércoles, día 15, pero en Vilagarcía no se conoció hasta el día 20.