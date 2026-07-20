Pablo Agrelo: «La afamada gastronomía de O Grove no se limita a pescados y mariscos»
El hostelero destaca que «los productos cultivados en nuestra huerta son el complemento perfecto para los platos de siempre»
Junto a su esposa, la cocinera Isabel Castro, regenta un negocio que atrae cada vez a más clientes nacionales y extranjeros
«O Grove destaca por su buena cocina, pero esta no debe limitarse a los mejores pescados y mariscos de la ría, sino que debemos innovar y, apostando siempre por la calidad, hay que introducir nuevas recetas en nuestras cartas, incorporando también las buenas carnes y productos de la huerta de kilómetro cero». Quienes así se pronuncian son Pablo Agrelo e Isabel Castro, dos conocidos empresarios de la localidad meca que regentan el restaurante O Castro, con privilegiadas vistas sobre la ría y perteneciente al hotel del mismo nombre, situado en el lugar de Reboredo.
De un tiempo a esta parte el establecimiento no deja de ganar en popularidad y atrae cada vez a más clientes, tanto nacionales como extranjeros, lo cual lleva a estos hosteleros a resaltar que «la clave radica en el trabajo intenso y diario, pero también en garantizar los mejores productos y ofrecer platos innovadores que no dejan a nadie indiferente».
En este sentido, «nosotros jugamos con la ventaja de disponer de una gran huerta en la que producimos nuestros propios aguacates, pimientos, tomates de decenas de variedades diferentes, lechugas, puerros, limones y otras muchas frutas, verduras y hortalizas, lo cual nos confiere un valor añadido que nuestros clientes valoran y agradecen», aseguran los hosteleros.
De este modo «a especialidades como la cazuela de pescados y mariscos, arroces de todo tipo, bacalao, rodaballo o raya, no solo añadimos entrecot de vaca de primera calidad, escalopines o croca de ternera, sino también platos salidos directamente de nuestra finca y de un continuo afán de superación que nos lleva a innovar en la cocina para, además de calidad, ofrecer diferenciación».
Se refieren a «puerros asados con salsa de yogur y frutos secos; ensalada con helado de queso de cabra y frutos secos; ensalada de ventresca de atún, pimiento y mayonesa de ajo; ensalada de tomates sabrosísimos y otras recetas cuyo ingrediente principal son esos productos de kilómetro cero totalmente garantizados».
Añade Pablo Agrelo que, «como todo el mundo sabe, pescados y mariscos son la base de la afamada gastronomía de O Grove, pero no por eso debemos limitar nuestras cartas a los platos de siempre, de ahí que, dependiendo de la temporada, a los mejillones, nécora de la ría, volandeira, berberechos y unos longueirones de talla XXL sumemos también jornadas con carne de caza, con setas, mejillones, pescado azul y otros productos del mar y la tierra».
Y eso sin olvidar los postres caseros, «como el pastel de peras caramelizadas con helado de cardamomo o el flan que hacemos con los huevos de nuestras gallinas, entre otros muchos».
Pablo Agrelo es consciente de que «el principal reclamo son los pescados y mariscos de la ría», pero también de que «hay muchos clientes que quieren complementar estos platos con otro tipo de productos, como buenas ensaladas caseras o carnes seleccionadas, de ahí las enormes posibilidades que tiene la hostelería local para seguir creciendo, y de ahí, también, nuestra apuesta por diversificar en la carta».
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