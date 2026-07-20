El nuevo centro de servicios sociales de Os Duráns costará 900.000 euros

La reforma y adaptación de los cuatro bajos comprados por el Ayuntamiento de Vilagarcía para trasladar a ellos los servicios sociales costará 900.000 euros. El proyecto es del arquitecto Iago Fernández, quien fue autor también de otros proyectos públicos destacados de los últimos años en Vilagarcía, como la escuela infantil de Vilaxoán, el albergue de peregrinos del Carril o la reforma del pabellón de Fontecarmoa.

Antes de sacar a licitación la obra, tiene que darle el visto bueno el Ministerio de Hacienda, al financiarse la actuación a través de la Estratexia de Desenvolvemento Integrado Local (EDIL).Pero se trata de un mero trámite.

El ejecutivo de Alberto Varela confía en comenzar la licitación dentro de este mismo año. Una vez adjudicadas las obras, el plazo de ejecución sería de ocho meses.

Los 900.000 euros de la reforma se suman a los 230.000 que, previamente, el Ayuntamiento de Vilagarcía destinó a la adquisición de los locales en los que se va a actuar. Se trata de un conjunto de cuatro bajos, unos destinados a garaje y otros a almacén, con vistas a las calles de Eduardo Pondal y Os Duráns. Tras las obras, quedarán unidos. La entrada principal del nuevo centro será desde Eduardo Pondal.

Su superficie será de 500 metros cuadrados, «suficientes para que tanto los trabajadores de Servicios Sociales como las personas usuarias vayan a notar un cambio radical con respecto a la situación actual», apuntan desde Ravella. Como se sabe, esa atención se presta ahora en distintos espacios, desconectados entre sí físicamente, dentro de la casa consistorial.

Tras la profunda reforma de los locales de los Duráns, todo estará unificado. El proyecto de Fernández Puentes contempla crear diez despachos para cada una de las Unidades de Trabajo Social (UTS), a los que se unen otro para la Unidad de Primera Atención, un segundo para la Dirección y un tercero para la concejala.

Noticias relacionadas

La distribución de los nuevos espacios incluye igualmente zonas de espera, sala de reuniones, una oficina abierta (con cuatro puestos de trabajo) y una unidad administrativa/mostrador (con tres puestos). En cuanto al exterior, el arquitecto formula una solución idéntica a la que llevó a cabo en el pabellón Sara Gómez: una fachada ventilada a través de chapas minionda microperforadas de acero galvanizado. De este modo, se dará un aspecto moderno a un edificio de hace varias décadas.