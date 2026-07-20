Actividad gratuita
La música electrónica vuelve a O Terrón con Bivalvos Fest
Un referente internacional de este estilo como José de las Heras estará en Vilanova
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Vilanova
La segunda edición del Bivalvos Fest vuelve a O Terrón este próximo sábado 25 de julio. La música electrónica, con referentes internacionales como José de las Heras, volverá a sonar en un evento totalmente gratuito para los asistentes. Concello de Vilanova, Xunta y Diputación respaldan este evento.
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