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La música electrónica vuelve a O Terrón con Bivalvos Fest

Un referente internacional de este estilo como José de las Heras estará en Vilanova

Un momento de la presentación del evento.

Un momento de la presentación del evento. / FdV

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Diego Doval

Vilanova

La segunda edición del Bivalvos Fest vuelve a O Terrón este próximo sábado 25 de julio. La música electrónica, con referentes internacionales como José de las Heras, volverá a sonar en un evento totalmente gratuito para los asistentes. Concello de Vilanova, Xunta y Diputación respaldan este evento.

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